Volejbalové derby v Grécku nedohrali, chuligáni zranili policajta

Atény 8. decembra (TASR) - Štvrtkový zápas gréckeho Ligového pohára vo volejbale medzi Olympiakosom Pireus a Panathinaikosom Atény nedohrali pre výtržnosti fanúšikov. Pri násilných stretoch utrpel vážne zranenie jeden z policajtov. Celkovo bolo zatknutých vyše 400 osôb. Ako informovala agentúra AP, v dôsledku týchto udalostí sa neodohrajú víkendové zápasy najvyššej gréckej futbalovej súťaže, ktoré odložili na neurčito.



Podľa štátnej televízie ERT sa dav fanúšikov počas zápasu vyrútil z arény a napadol členov poriadkovej polície. Jedna zo svetlíc zasiahla 31-ročného policajta a spôsobila mu vážne zranenie stehennej artérie. Utrpel pritom srdcovú zástavu a stratil veľké množstvo krvi. V kritickom stave ho previezli do nemocnice. Podľa najnovších informácií leží v kóme.



"Jeden z našich policajných príslušníkov sa stal terčom vražedného útoku. Ten nezostane nepotrestaný. Je to otázka dodržiavania zákona a spravodlivosti. Grécka polícia - rovnako ako celá naša spoločnosť - už dlho platí vysokú cenu za fanúšikovské násilie," uviedol grécky minister pre verejný poriadok Giannis Oikonomou.



Derby medzi dvoma odvekými rivalmi stopli po tom, keď pred halou vypukli bitky a ďalšie násilnosti. Podľa ERT opustilo arénu približne 150 fanúšikov, ktorí hádzali na policajtov svetlice, zápalné fľaše a kamene. Následne sa vrátili späť na tribúnu. Polícia zasiahla slzným plynom, ktorý prenikol až do haly. Strážcovia zákona v snahe identifikovať páchateľa útoku zabránili divákom, aby po prerušení zápasu opustili štadión.



Tieto dva znepriatelené kluby majú bohatú históriu násilných fanúšikovských stretov a ich zápasy zakaždým sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Tamojšia vlna fanúšikovského násilia zasiahla v uplynulom období najmä futbal, ale často sprevádza aj zápasy v basketbalových a volejbalových súťažiach. Chuligáni si často vyberajú športy a stretnutia, ktoré sa konajú za menej prísnych opatrení.



"Páchatelia týchto strašných zločinov nemajú nič spoločné so športom. Sú obyčajní kriminálnici, ktorí ničia majetok a vyhrážajú sa iným ľuďom smrťou. A niekedy ich aj pripravia o život," citovala AP hovorcu gréckej vlády Pavlosa Marinakisa.



Predstavitelia gréckeho futbalu po násilných stretoch oznámili, že museli odložiť víkendové ligové stretnutia. Neboli totiž schopní obsadiť rozhodcami kľúčové duely.