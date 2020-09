Volejbalové kluby sa zhodli, že zrušenie súťaží bude likvidačné

"Volejbalové kluby extraligy žien touto cestou vyjadrujú svoj nesúhlas s rozhodnutím zrušiť všetky športové podujatia vrcholového aj mládežníckeho volejbalu. Považujeme toto rozhodnutie za nesprávne a prehnané. V súčasnej, už aj tak veľmi ťažko zvládnuteľnej situácii v športe, je rozhodnutie zrušiť súťaže pre kluby likvidačné. Zastávame názor, že je akceptovateľné pokračovať v súťažiach v režime nastavených bezpečnostných opatrení, s vylúčením účasti divákov.



Rozhodnutie o úplnom zastavení podujatí má na kluby negatívny dopad nielen z hľadiska finančného, ale poškodzuje väzby na sponzorov, partnerov klubov, demotivuje funkcionárov, trénerov, hráčov v najvyššej súťaži, ale zároveň aj na úrovni mládeže. Nehovoriac o nemožnosti vytvoriť alternatívne riešenia bez informácie o dĺžke účinnosti vydaného zákazu.



Pevne veríme, že rozhodnutie o úplnom zákaze športových podujatí bude ešte prerokovávané a vytvorí sa riešenie, za akých podmienok by súťaže mohli pokračovať, pretože výnimka o možnosti usporiadať podujatie s dvanásťhodinovým negatívnym testom je nerealizovateľná. Veríme že budú naše slová vypočuté a budeme môcť v našej práci ďalej pokračovať."

"V prvom rade si myslíme, že plánované opatrenia Ústredného krízového štábu SR sú nekoncepčné s veľkým negatívnym dopadom nielen na šport, ale v podstate na celú spoločnosť. V rámci situácie ohľadom pandémie koronavírusu si uvedomujeme, že je potreba prijať zmysluplné a rozumné rozhodnutia a tým zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu, ale práve šport je prostriedkom, ktorý pozitívne pôsobí ako prevencia proti rôznym druhom ochorení a zdravotným problémom.



Ako zástupcovia klubov máme zodpovednosť k hráčom, trénerom a ostatným členom jednotlivých klubov a práve preto chceme apelovať na prehodnotenie rozhodnutia o zákaze všetkých športových podujatí. Vieme si predstaviť odohrať v najbližšom období (pokiaľ sa situácia s pandémiou výrazne nezlepší) zápasy v mládežníckych a aj v mužských súťažiach bez prítomnosti divákov.



Kluby aj v tejto naozaj ťažkej dobe pre šport začali prípravné obdobie začiatkom augusta. Do dnešnej doby investovali nemalé peniaze, aby sa podarilo rozbehnúť súťažný ročník 2020/21 a nakoniec sme boli pred začiatkom majstrovských súťažných zápasov zastavení a zrušení.



Keď sa reálne pozrieme na okolité krajiny s aktuálne výrazne horšou koronavírusovou situáciou, zistíme, že ani jedna neobmedzila športovanie, dokonca sa športuje aj s obmedzenou kapacitou divákov. Apelujeme na Ústredný krízový štáb, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a nechal športovcov robiť to, čo vedia najlepšie a to je športovať. Nezakazujme niečo, čo je zdravé a prináša v tejto ťažkej dobe pocit radosti a šťastia.



Veríme, že sa dá nájsť kompromisné riešenie, kde vedľa seba môže fungovať šport a aj bezpečnostné opatrenia."

Bratislava 29. septembra (TASR) - Účastníci najvyšších slovenských volejbalových súťaží nesúhlasia s opatreniami Ústredného krízového štábu SR, ktorý navrhol zákaz usporiadania športových podujatí. Extraligové kluby mužov a žien chápu vážnosť situácie so šírením nového koronavírusu, rešpektujú hygienické nariadenia a sú ochotné hrať nejaký čas aj bez divákov, ale úplné zastavenie súťaží považujú za likvidačné.Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín.ŠR TASR zverejňuje stanoviská volejbalových klubov extraligy mužov a žien v plnom znení a bez redakčných úprav: