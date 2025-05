Volejbalové VKP oslavuje svoj prvý titul v Niké extralige žien

Niké extraliga - play off, 5. finále /na 3 víťazstvá/:



Slávia Kooperativa EU Bratislava - VKP FTVŠ UK Bratislava 1:3 (20, -20, -17, -21)

111 minút, rozhodovali: Mokrý a Juráček

/konečný stav série: 2:3, VKP získal titul majstra SR/

Bratislava 3. mája (TASR) - Volejbalistky VKP FTVŠ UK Bratislava získali svoj premiérový titul v Niké extralige. V rozhodujúcom piatom stretnutí finálovej série zvíťazili v sobotu na palubovke Slávie Kooperativa EU Bratislava 3:1 na sety a celkovo triumfovali 3:2 na zápasy.VKP vstúpil do vyraďovacej časti z pozície nasadenej dvojky, no napokon zdolal víťaza základnej časti, keď otočil zo stavu 1:2 na zápasy. Dlhé roky úspešný klub v mužskom volejbale sa od sezóny 2021/22 rozšíril o ženskú zložku. Jeho hráčky v premiérovom ročníku v najvyššej súťaži obsadili konečnú piatu priečku, no už o rok skončili na striebornej a vlani na bronzovej pozícii. Tento rok tak skompletizovali medailovú zbierku. Pre hráčky Slávie je to jubilejná desiata strieborná medaila. Jednoznačne najúspešnejší ženský volejbalový klub na Slovensku má na konte 22 titulov a aj dve bronzové medaily, ktoré získalo v rokoch 2002 a 2003 jeho „béčko“. Druhý v poradí titulov je so štyrmi Doprastav/BVK/STRABAG UK Bratislava, Senica získala tri a Žilina dva.Duel sa odohrával v búrlivej atmosfére zaplnenej haly Ekonomickej univerzity, početnú podporu mali oba tábory. V prvom sete nepustili Slávistky súperky ani raz do vedenia. Kľúčový náskok si vytvorili za stavu 6:6, keď uhrali štyri lopty v rade. Po ďalšej štvorbodovej šnúre viedli už 17:9 a drámu v koncovke nedopustili. Vstup do druhého setu mali „ekonómky“ ešte lepší a viedli 6:1. Zdalo sa, že finále bude mať jednoznačný priebeh v prospech domácich, no opak bol pravdou. „Policajtky“ za stavu 5:9 uhrali šesť lôpt za sebou a predviedli sériu 12:2, po ktorej viedli 17:11. Vo zvyšku setu už nepustili súperky bližšie ako na 4 body a vyrovnali na 1:1.Ani v treťom sete nezužitkovala Slávia lepší štart. Viedla o tri body 5:2 i 9:6, no VKP za stavu 12:13 získal päť bodov za sebou a zaznamenal sériu 10:2, po ktorej ho delil jeden úspešný set od majstrovského titulu. Štvrtý set priniesol najväčšiu drámu. Slávia mala svoju šancu, keď viedla 8:5, no od stavu 13:12 sa držali vo vedení hosťujúce hráčky, a hoci domáce sa niekoľkokrát dokázali priblížiť na rozdiel jediného bodu, oslavy VKP už neodvrátili.1992/93 Slávia UK Bratislava1993/94 Slávia UK Bratislava1994/95 Slávia UK Bratislava1995/96 S.P.A.S.A. Žilina1996/97 S.P.A.S.A. Žilina1997/98 Slávia UK AJ OZAP Bratislava1998/99 Slávia UK AJ OZAP Bratislava1999/00 Slávia UK AJ OZAP Bratislava2000/01 Slávia UK AJ OZAP Bratislava2001/02 Slávia UK Bratislava2002/03 Slávia UK Bratislava2003/04 Slávia UK Bratislava2004/05 VK OMS SH Senica2005/06 VK OMS Senica2006/07 VK OMS Senica2007/08 Slávia UK Kúpele Dudince Bratislava2008/09 VK Doprastav Bratislava2009/10 VK Slávia UK Bratislava2010/11 VK Slávia UK Bratislava2011/12 VK Doprastav Bratislava2012/13 VK Slávia EU Bratislava2013/14 VK Doprastav Bratislava2014/15 VK Slávia EU Bratislava2015/16 VK Slávia EU Bratislava2016/17 VK Slávia EU Bratislava2017/18 STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava2018/19 VK Slávia EU Bratislava2019/20 súťaž sa nedohrala pre pandémiu covid-192020/21 VK Slávia EU Bratislava2021/22 VK Slávia EU Bratislava2022/23 VK Slávia EU Bratislava2023/24 VK Slávia EU Bratislava2024/25 VKP FTVŠ UK Bratislava