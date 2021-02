Volejbalové zápasy Svidníka a Brusna odložili pre COVID-19

Bratislava 19. februára (TASR) - Volejbalové extraligové súťaže pokračujú v sobotu záverečným 6. kolom nadstavby žien a jedným štvrťfinálovým súbojom mužskej play off. Z plánovaného programu sa pre karanténu dvoch tímov neodohrajú dve stretnutia - TJ Slávia Svidník nenastúpi na tretie štvrťfinále play off proti domácemu Rieker UJS Komárno (stav série 1:1) a Pirane Brusno sa nepredstavia v priamom súboji o 5. priečku na palubovke Hit UCM Trnava.



Neodohranými stretnutiami a možnými riešeniami sa po konzultáciách so zainteresovanými klubmi bude v pondelok zaoberať Súťažná komisia SVF na mimoriadnom zasadnutí. Informáciu priniesol web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).



Zostávajúca štvrťfinálová séria mužov medzi VKP Bratislava a VK KDS Šport Košice (na zápasy 2:1) bude v sobotu pokračovať štvrtým duelom v Košiciach, prípadný piaty je na programe v stredu 24. 2. v Bratislave. Víťaz si v semifinále zmeria sily s TJ Spartak Myjava, ktorý zdolal VK OSMOS Prievidza 3:0 na zápasy.



V hornej skupine ženskej nadstavby (1. - 4.) sa už nehrá o umiestnenie pred play off, ale v záverečnom kole sa bude bojovať o postup do finále Slovenského pohára, keďže výsledky sa budú rátať ako odvety semifinále.



VK Nové Mesto nad Váhom sa doma od 17.55 h pokúsi proti Volley project UKF Nitra zmazať manko z prvého vzájomného súboja v nadstavbe spred troch týždňov, v ktorom prehralo pod Zoborom tesne 2:3 po tom, ako v tajbrejku nepremenilo tri mečbaly v sérii (14:11, 14:16). Pozíciu favorita bude chcieť doma potvrdiť suverénny extraligový líder Slávia EU Bratislava, ktorý má v konfrontácii so Strabagom VC Bilíkova Pezinok k dobru výhru z prvého zápasu v pomere 3:1.



V skupine o 5. - 8. miesto volejbalistky VK Prešov privítajú mládežnícky Projekt RD SVF, pre ktorý to bude súťažná derniéra, keďže v play off neštartuje. Domáce môžu v prípade výhry za tri body predstihnúť Projekt v tabuľke a uzavrieť dlhodobú časť na 7. pozícii.