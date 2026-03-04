< sekcia Šport
Volfová zvíťazila v šprinte junioriek, Molentová na 11. mieste
Volfová využila nízke štartové číslo, keď štartovala ako štvrtá a pripísala si dominantné víťazstvo.
Autor TASR
Arber 4. marca (TASR) - Lotyšská biatlonistka Ester Volfová získala titul majsterky sveta v šprinte junioriek na 7,5 km. Na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi spravila v stredu na strelnici jednu chybu a triumfovala v čase 21:39,8 min. Spomedzi Sloveniek sa najlepšie umiestnila Tamara Molentová, ktorá obsadila 11. miesto s jednou chybou a s mankom 1:57,2 min. na víťazku.
Volfová využila nízke štartové číslo, keď štartovala ako štvrtá a pripísala si dominantné víťazstvo. Strieborná Inka Hämäläinenová z Fínska stratila 53,9 sekundy, bronz si vybojovala domáca Sydney Wüstlingová (+1:07,2 min.). Obe urobili rovnako ako víťazka na strelnici jednu chybu.
Molentová nevylepšila svoje 6. miesto z vytrvalostných pretekov. Do cieľa prišla ako piata, no napokon ešte padla o šesť priečok nižšie. Jej jediná chyba prišla počas prvej streľby a aj keď tú druhú zvládla bezchybne, prvá desiatka jej ušla tesne o niečo vyše sekundu.
Ďalšia Slovenka Veronika Michalechová spravila po jednej chybe na oboch položkách a obsadila konečnú 51. pozíciu (+4:33,4). O dve miesta za ňou finišovala jej krajanka Alžbeta Garguláková, ktorej nevyšla druhá streľba a s bilanciou 1+3 stratila na víťazku 4:39,1 min. Ema Zvarová štartovala ako 86. v poradí a po jednom nevybielenom terči skončila na 64. priečke so stratou viac ako 5 minút. Všetci účastníci majú pred piatkovými pretekmi s hromadným štartom deň voľna.
MS juniorov a mládeže - rýchlostné preteky:
juniorky: 1. Ester Volfová (Lot.) 21:39,8 min. (1), 2. Inka Hämäläinenová (Fín.) +53,9 s (1), 3. Sydney Wüstlingová (Nem.) +1:07,2 min. (1), ..., 11. Tamara MOLENTOVÁ +1:57,2 (1), 51. Veronika MICHALECHOVÁ +4:33,4 (2), 53. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +4:39,1 (4), 64. Ema ZVAROVÁ (všetky SR) +5:31,1 (1)
