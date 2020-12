Volka čaká obhajoba európskeho zlata a boj o OH: Chcem byť v Tokiu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa tak ako všetci atléti musel zmieriť s faktom, že v roku 2020 pre pandémiu koronavírusu nebolo žiadne vrcholné podujatie. Musel však naďalej pracovať, aby bol pripravený pre rok 2021, v ktorom túži v prvom rade zažiť svoju premiéru na olympiáde a podať na nej kvalitný výkon. V najbližšom období však má pred sebou aj ďalšie méty, najmä halový európsky šampionát v poľskej Toruni, kde bude obhajovať zlatú medailu na 60-metrovej trati.



Volko má za sebou po športovej stránke solídny rok. Premiérovo dostal pozvánku od organizátorov najprestížnejšieho atletického seriálu mítingov Diamantovej ligy. V Bruseli na trati 200 m skončil druhý časom 20,81 m. V ankete Atlét roka si za to vyslúžil druhé miesto za Matejom Tóthom. Paradoxne, v ankete Športovec roka skončil o jednu priečku pred ním na štvrtej pozícii. "Tento rok to museli mať novinári extrémne náročné. Súťaže sa konali obmedzene, ťažko sa porovnávali výsledky jednotlivých športovcov. Veľmi si vážim, že som sa v tejto konkurencii dostal na štvrté miesto, hoci som zberateľ zemiakových medailí. Štvrtý som skončil už tretíkrát. Som rád, že sme v tomto roku vôbec mohli pretekať," priznal Volko v pondelok počas videokonferencie s novinármi.



Už čoskoro začnú atléti súťažiť na mítingoch pod strechou. Európanov čaká vrchol v podobe kontinentálneho šampionátu v poľskej Toruni od 5. do 7. marca. Volko bude na podujatí obhajovať zlato na šesťdesiatke z Glasgowa 2019, no halovú sezónu berie predovšetkým ako súčasť procesu prípravy na OH. "Premýšľať nad Tokiom viac ako nad Toruňou je podľa mňa prirodzené. Na olympiáde som ešte nebol. Byť tam je môj jediný sen, ktorý som ešte nemal príležitosť splniť si. Preto nad tým rozmýšľam. Je to však vzdialenejší cieľ, ku ktorému sa musíte dostať cez tie bližšie. V Tokiu chcem byť a podať tam čo najlepší výkon. Japonci sú precízny národ, ak olympiáda bude, určite bude perfektná," predstavil svoje túžby pre budúci rok slovenský šprintér.



Istú dobu to vyzeralo, že v marci 2021 budú netradične až dva halové šampionáty. Pre pandémiu koronavírusu sa však napokon ani na druhý pokus nepodarilo zorganizovať v Číne halové majstrovstvá sveta. Tímu okolo Jána Volka to zmenilo plány. "Forma mala gradovať trochu neskôr. Tréningový plán sme museli posunúť o dva týždne a skrátiť. Výhodou dvoch šampionátov v krátkom čase mala byť lepšia možnosť získať body do kvalifikačného renkingu pre OH. Teraz sme prišli o jednu možnosť a bude to náročnejšie. Štandardne však býva iba jeden šampionát. V olympijskom roku preto bude možno aj lepšie, keď nás v halovej sezóne bude čakať iba jeden vrchol, hoci sa musíme mentálne pripraviť, že bude treba podať kvalitný výkon na jednom mieste a to bude v Toruni," odpovedala na otázku TASR trénerka Naďa Bendová.



Nepriaznivá situácia ohľadom pandémie stále ohrozuje aj šampionát v Poľsku, Volko sa však nechce nechať rozladiť a naďalej sa mieni držať stanoveného plánu. "Chcem mať výstupy z tréningu. Vedieť, či reálne moje výkony spĺňajú to, čo očakávame. Je tu šanca, že ME nebudú, no pre mňa sa nič nemení. Pripravujem sa, akoby mali byť. Keď sa zrušia, bohužiaľ, budeme pretekať tam, kde sa dá," konštatoval slovenský šprintér.