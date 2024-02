Volka víťazný čas 6,61 na 60 m potešil: Nečakal som to

Bratislava 18. februára (TASR) - Šprintér Ján Volko triumfoval v sobotu v Bratislave už ôsmykrát za sebou na halových majstrovstvách Slovenska v najkratšom šprinte na 60 m a potešil ho aj víťazný čas. Výkonom 6,61 vyrovnal svoj vlastný rekord podujatia z roku 2021.



Volka v príprave na halovú sezónu pribrzdilo zranenie a nemal v nohách toľko štartov ako v predchádzajúcich ročníkoch v rovnakom čase. Už v rozbehu však vylepšil sezónne maximum na 6,69 a vo finále zabehol ešte o osem stotiniek lepší čas. “Z výkonu sa veľmi teším. Som vďačný celému tímu, že sa to podarilo. Veril som, že to dnes bude pod 6,70. Tréningové časy naznačovali, že by to mohlo vyjsť. Výkon 6,61 som však vôbec nečakal. Miro Fuksa ma riadne tlačil, musel som bojovať zo všetkých síl, pretože on mal skvelý štart aj prvých tridsať metrov. Naozaj som sa musel snažiť a dať do toho všetko," popísal finálový beh Volko podľa atletika.sk.



Najrýchlejší Slovák po sobotňajších pretekoch premýšľal, či po zdravotných problémoch nebude lepšie sústrediť sa na sezónu pod otvoreným nebom a nadchádzajúci halový svetový šampionát v škótskom Glasgowe (1.-3. marca) odložiť na vedľajšiu koľaj. Ako v nedeľu informoval Slovenský atletický zväz (SAZ), Volko sa po porade so svojím tímom napokon rozhodol, že na marcových halových MS bude štartovať.