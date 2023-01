Volko atakoval v Ostrave Murckovo historické maximum na 300 m

Ostrava 24. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko zvíťazil na mítingu Ostrava Indoor I. v behu na 300 m časom 33,70 sekundy, keď len o stotinu zaostal za svojím osobným maximom z minulého roka tiež v Ostrave. Iba tri stotiny ho delili od najlepšieho slovenského výkonu histórie Olivera Murcka z decembra 2021 v americkom Cambridgei.



Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka vyhral napriek nádche i 40-minútovému meškaniu programu. "Bol to boj, v závere som už stuhol," uviedol Volko pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ). "S výsledným časom som veľmi spokojný, no ešte väčšiu radosť mám z výkonu Romana Haraslína, ktorý sa zlepšil na 33,82. Predviedol naozaj skvelý beh, a ak by sme bežali o 20 metrov viac, no, neviem, neviem..."



Volkov sparing Roman Haraslín (33,82) dobehol za halovým exmajstrom Európy na 60 m len so stratou 12 stotín a ako štvrtý Slovák v histórii pokoril pod strechou 34-sekundovú hranicu. Člen slovenskej rekordnej štafety na 4 x 400 m na vlaňajších MSJ v Cali si zlepšil halový "osobák" na 300 m z minulého roka v Ostrave až o 1,16 s. "Dnešok patril Romanovi a jeho neskutočnému osobáku. Predviedol výborný výkon a najmä jeho záver naznačuje skvelú perspektívu v behu na 400 metrov," pochválila Haraslína trénerka Bendová.



V Ostrave si výborne počínal aj Patrik Dömötör, ktorý vyhral štvorstovku v osobnom rekorde 47,53 sekundy a pretlačil sa do prvej desiatky slovenských historických tabuliek na 400 m. Zverenec Jozefa Gála si aj predošlé maximum 47,63 zabehol v Ostrave 14. januára 2023.



Slovenská rekordérka Stanislava Škvarková absolvovala svoj druhý halový štart na 60 m prekážok v roku 2023 a vo finále dosiahla rovnaký výkon ako na nedávno Jumperii v Banskej Bystrici 8,25. Zverenka Michala Škvarku však nezvíťazila, o 6 stotín prehrala s Poľkou Nagiecovou. Na hladkých 60 m skončila Agáta Cellerová druhá (7,72), mužskú diaľku vyhral Adam Hriň výkonom 725 cm a junior Michal Bačík bol tretí. V ženskej súťaži dominovala Monika Lehenová so 610 cm z tretej série (vo štvrtej ešte 605) pred ďalšími Slovenkami Viktóriou Rusnákovou (572) a Silviou Kaliašovou (571).