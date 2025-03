Volko, Baluch, ani Dömötör nepostúpili z rozbehov

Muži



Nan-ťing 21. marca (TASR) - Slovenskí bežci Matej Baluch, Patrik Dömötör a Ján Volko nepostúpili na atletických halových MS v čínskom Nan-ťingu z rozbehov. Dömötörovi ušla účasť v semifinálovej dvanástke behu na 400 m iba o dve priečky, v druhom rozbehu dobehol štvrtý za 47,15 a patrila mu konečná 14. pozícia. Ďalej išli dvaja najlepší priamo a dvaja časmi. Druhý postupový čas mal hodnotu 46,72.Druhý zo slovenských primárne prekážkarov Baluch dobehol v štvrtom rozbehu na treťom mieste výkonom 48,14 a v celkovom poradí bol na 21. mieste. Volko obsadil v prvom rozbehu na 60 m piatu priečku v čase 6,87 s a nedostal sa medzi dvojicu postupujúcich priamo a ani osmičku, ktorá išla ďalej časom. Celkovo mu patrila 42. pozícia.Z behu, v ktorom štartoval Dömötör, sa do semifinále dostali priamo prvý Christopher Bailey z USA (45,70), druhý Patrik Simon Enyingi z Maďarska (46,23) a časom aj tretí Austrálčan Cooper Sherman (46,52). "Od začiatku som sa snažil držať za Enyingim, ktorý má výborný halový osobák 46,19. Vedel som, že ak mi neujde, môže z toho byť kvalitný výkon. Prvá dvojstovka mi vyšla fajn, ale pri zbiehaní som musel trochu pribrzdiť, aby som sa nezrazil s Austrálčanom, ktorý sa vzápätí pretlačil cezo mňa. Snažil som sa Shermana držať čo najdlhšie, ale od trojstovky som už mal ťažké nohy. Škoda. Trochu ma to mrzí, lebo môj rozbeh bol naozaj rýchly a bola šanca postúpiť z neho aspoň s časom. Vydal som však zo seba všetko a 14. miesto na svete, dve pozície za postupom, nie je zlé. Dúfam, že zimný posun na hladkých 400 metrov pretavím aj do posunu a kvalitných časov na prekážkach a prvý raz pokorím 50-skundovú hranicu," povedal podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ) Dömötör, ktorý v tohtoročnej halovej sezóne zlepšil slovenský rekord na úroveň 46,61.Baluch dobehol s výrazným odstupom za postupujúcou dvojicou. Zvíťazil Brazílčan Matheus Lima v juhoamerickom rekorde 45,79, druhý skončil Švajčiar Lionel Spitz výkonom 46,79. "" pripustil Baluch.Volko sa nedokázal priblížiť ani času 6,72, s ktorým na začiatku marca obsadil 27. priečku na halových ME v Apeldoorne. "y," uviedol Volko.