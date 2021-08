Volko bol na seba kritický: Momentálne som asi na viac nemal

Tokio 3. augusta (TASR) - Ján Volko chce čo najskôr zabudnúť na neúspešné vystúpenia na OH v Tokiu. Slovenský šprintér sa na hrách predstavil v behoch na 100 i 200 metrov, ale v oboch disciplínach skončil už v rozbehoch. Vidí za tým nie príliš vydarenú prípravu, v ktorej ho navyše limitovalo zranenie.



V utorok skončil Volko na dvojstovke vo svojom rozbehu na piatej priečke časom 21,21 sekundy, celkovo ho tento čas zaradil na 42. miesto. "Dal som do to všetko, ale nenaplnil som očakávania. Mrzí ma, že som nenapravil to, čo sa stalo na stovke. Momentálne som asi na viac nemal. Ale netreba smútiť a netreba sa ľutovať, treba to hodiť za hlavu a posnažiť sa pripraviť na zvyšok sezóny a potom na vrcholné podujatia," uviedol slovenský rekordér po pretekoch.



Dvadsaťštyriročný Volko predtým nepostúpil z rozbehov na stovke: "Ani jeden beh nebol dobrý, skôr je otázka, ktorý bol horší. Na stovke som išiel čas 10,40, čo by na dvojstovke malo teoreticky znamenať 20,80, ale nestalo sa tak. Je to tak, ako to je, asi nemá zmysel porovnávať tieto behy."



Slovenský šprintér utrpel na mítingu P-T-S menšie zranenie, ktoré mu potom znemožnilo poriadne sa oprieť do prípravy na OH. V nej mu chýbalo aj viac pretekov. Na konte mal pred hrami iba päť behov na 200 m: "Nie som vybehaný, mal som výpadok pre zranenie. Neladili sme formu na OH, len sme sa ju pokúšali nakopnúť. Asi to nestačilo. Ale nedávam to nikomu za vinu, je to tak, ako to je."



Volko pritom svoj beh odštartoval dobre, no v zákrute sa už len pozeral na chrbty svojich súperov: "Nestalo sa nič, asi mi došli mi sily. Energeticky to nestačilo v tomto podnebí. Vedel som, do čoho idem, ale ono to je vždy iné, ak ste už na mieste. Treba sa z toho poučiť."



Po tom, ako sa na štarte neobjavil Kolumbijčan Baloyes, mal Volko po pravej ruke voľnú dráhu, na tento fakt sa nevyhováral: "Ak by tam bol, tak kontakt by bol bližší a vedel by som sa možno do toho lepšie oprieť. Ale ja na to nechcem zvaľovať výkon. Mám moje nastavenie a o to až tak nešlo. Ale pomohlo by to určite."



Z dejiska olympiády si však domov odnesie skúsenosti, ktoré by chcel zúročiť v budúcnosti. "Vzhľadom na to, že som tu vôbec nemusel byť, je to skvelý zážitok a skúsenosť. Ja som za to veľmi vďačný. Tešil som sa sem aj napriek všetkým opatreniam. Je to omnoho lepšie, ako som si myslel. Je to skvelá skúsenosť a verím, že sa ešte nejaké olympiáda podarí," povedal Volko.



V najbližšom období sa ešte predstaví v slovenskej lige, kde chce pomôcť svojmu klubu. Chcel by si dať do poriadku aj chrbát, bolesti v ňom ho trápia už dlhšie: "Musíme to prebrať s trénermi, či to budeme riešiť, alebo čo. Ale verím, že spravíme správne rozhodnutie."