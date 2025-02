Volko bude štartovať na halových ME. Verím v kvalitný výkon, hovorí

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko nebude chýbať na halových majstrovstvách Európy 2025 v holandskom Apeldoorne (6. - 9. marca). Dvadasťosemročný atlét a halový majster Európy 2019 na 60 m to potvrdil prostredníctvom manažérskej skupiny Top Athletics.



Volko sa 4. februára zranil na Czech Indoor Gala v Ostrave v behu na 200 m. Následne zrušil všetky súťaže vrátane minulotýždňových majstrovstiev Slovenska v Ostrave a nebolo isté, či sa stihne zotaviť do termínu európskeho šampionátu. "Rehabilitácia ide podľa plánu a pocitovo je to veľmi dobré," skonštatoval 28-ročný šprintér Našej atletiky Bratislava a poďakoval sa svojmu tímu za doteraz odvedenú prácu v neľahkom období: "S realizačným tímom sme sa rozhodli, že na halové ME do Apeldoornu pôjdeme. Európsky šampionát pod strechou je podujatie, na ktorom sa mi doteraz najviac darilo, preto by som ho nechcel vynechať. Verím, že budem znova schopný predviesť kvalitný výkon."



Ďalšie podrobnosti týkajúce sa rehabilitačného procesu a Volkovho štartu na HME pridala jeho trénerka Naďa Bendová: "Po dohode s fyzioterapeutmi a najmä s našou doktorkou Karolínou Velebovou sme sa rozhodli, že do Holandska pocestujeme. Jankova forma by mala držať, pokúsim sa ešte zintenzívniť dosiaľ opatrnú prípravu, ale nič nebudeme urýchľovať. V závere týždňa pôjdeme na tréning do Viedne, nebudú to však šprinty v tretrách. Tie absolvuje až v Apeldoorne na oficiálnom tréningu so štartérom a ostrý test príde na rad až v rozbehoch na 60 metrov. Janko je bojovník, uvidíme, ako to dopadne."



Pre Volka to bude už jeho šiesta účasť na kontinentálnom vrchole pod strechou, premiéru mal v roku 2015 v Prahe. Potom získal tri medaily – striebro v Belehrade 2017, zlato v Glasgowe 2018, bronz v Toruni 2021, naposledy v roku 2023 skončil v Istanbule piaty.



Slovenský rekordér na 60 m (6,55 s) absolvoval v roku 2025 tri súťaže. Na bronzovom mítingu v Jablonci bol na šesťdesiatke druhý (6,67, v rozbehu 6,70), na zlatom mítingu v Belehrade nepostúpil do finále (6,76), na ďalšom zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave bol na 60 m ôsmy (6,70, v rozbehu 6,74) a vo svojom behu na 200 m "doskackal" do cieľa so zranením na 3. mieste (21,43). Vo finále na 60 m mu v oficiálnom medzičase na 50 m namerali 5,79 sekundy, čo znamenalo zlepšenie slovenského rekordu Ľuboša Chochlíka o dve stotiny.