Volko dostal pozvánku do Dauhy: Ani vo sne som s tým nerátal

Bratislava 8. mája (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa predstaví v piatok na mítingu Diamantovej ligy v Dauhe. V najprestížnejšom atletickom seriáli bude štartovať po druhýkrát v kariére a opäť by mal bežať dvojstovku.



Volko už štartoval na mítingu v Bruseli v septembri 2020 v ére pandémie koronavírusu, teraz ho v katarskej metropole čakajú protivníci najťažšieho kalibru. "S takým niečím som veru ani vo sne nerátal. Naozaj ma to dosť prekvapilo, na také čosi som nebol pripravený," priznal v rozhovore pre atletika.sk Volko, ktorý tak narýchlo musel zmeniť harmonogram prípravy. "Premýšľali sme o tom sotva desať minút. Prebrali sme všetky pre a proti, vydiskutovali sme si, čo môžem štartom v Dauhe získať a všetko, čo so štartom na tomto mítingu súvisí. Vyšlo nám, že pozitív je viac a aj keby som nepredviedol úplne ideálny výkon, môžem do olympijskej kvalifikácie získať veľké množstvo bodov. Verím však, že v Dauhe pobežím rýchlo a pomôže mi to k parížskej miestenke."



Pre účastníka tohtoročného halového svetového šampionátu v Glasgowe pôjde o prvý štart pod otvoreným nebom v sezóne. "Možnosť predviesť sa v Diamantovej lige sa neodmieta. Uvedomujem si, že zrejme mi dajú nevýhodnú prvú dráhu, ale aj v nej je možné dosiahnuť kvalitný výkon. Ak by som aj skončil ôsmy, za toto umiestenie je 100 bodov, čiže toľko, ako za víťazstvo na striebornom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici. Aj preto bolo rozhodovanie pomerne jednoduché. Verím, že aj tento výsledok a získané body mi pomôžu kvalifikovať sa nielen na olympiádu v Paríži, ale aj na budúcoročné majstrovstvá sveta v Tokiu," vysvetlil Volko.



Tretí míting Diamantovej ligy v tejto sezóne je v Dauhe na programe v piatok 10. mája s prvou finálovou disciplínou od 17.02 SELČ. Dvojstovka sa pobeží o 18.23 SELČ.