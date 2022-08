Volko na ME v Mníchove postúpil do finále stovky časom 10,13 s

ME v Mníchove - výsledky:

Muži



100 m - II. semifinále: 1. Reece Prescod (V. Brit.) 10,10 s, 2. Chituru Ali (Tal.) 10,12, 3. Ján VOLKO (SR) 10,13 - vyrovnaný národný rekord

Mníchov 16. augusta (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do finále stovky na atletických ME v Mníchove. V druhom semifinále skončil na 3. mieste, keď vyrovnal slovenský rekord 10,13 s a do boja o medaily sa prebojoval na základe času. Finále je na programe už v utorok večer o 22.15 h.Volko štartoval v nevýhodnej prvej dráhe, no napriek tomu dokázal zabehnúť o deväť stotín lepší čas ako v pondelok vo víťaznom rozbehu. Časom 10,13 zopakoval svoje doterajšie maximum z roku 2018. Nedostal sa síce medzi dvojicu, ktorá postupovala priamo, no jeho semifinálový beh bol najrýchlejší zo všetkých troch a zaznamenal celkovo piaty najlepší čas.