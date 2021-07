VIDEO: Volko necíti na seba tlak: Chcem bežať viac ako dva behy

Bratislava 13. júla (TASR) - Najrýchlejší slovenský šprintér Ján Volko sa teší na svoju premiéru pod piatimi olympijskými kruhmi. V Tokiu sa predstaví na stovke i dvojstovke.







Sezónu odštartoval úspešne, keď na halových ME v Toruni vybojoval bronz na 60 m, a v konkurencii najsilnejších atlétov sveta už nebude mať čo stratiť. "Po mentálnej stránke sa cítim dobre, nie je na mňa vyvíjaný žiaden tlak. V pohode som aj fyzicky. Zranenie, z ktorého som sa liečil, je už v poriadku. Očakávania od seba nemám. Nepôjdem tam robiť štatistu, zabojujem o čo najlepší výsledok, no už samotná účasť je pre mňa splnený cieľ," povedal Volko v utorok na stretnutí s novinármi.







Prísne limity na OH Volko nezabehol, v oboch najkratších šprintoch sa predstaví na základe rebríčkového postavenia: "Chcel by som v Tokiu absolvovať viac ako dva behy. To znamená aspoň v jednej disciplíne postúpiť z rozbehov. Závisí to však aj od súperov. Keď budú rýchlejší a ja podám kvalitný výkon, budem spokojný. Dostať sa do semifinále bude podľa mňa na hranici zázraku."







Najväčší športový sviatok sa bude pre pandémiu koronavírusu konať pred prázdnymi tribúnami. Slovenského šprintéra tento fakt neteší: "Diváci sú dôležití pri podávaní kvalitných výkonov. Keď vás nikto nepovzbudzuje, je to smutné. Obzvlášť, ak sa bude pretekať na obrovskom štadióne pre 60.000 ľudí. Ja mám rád interakciu s divákmi, aj keď nepovzbudzujú mňa. Pozitívne je, že sa olympijské hry konať budú. Nič iné sa vyzdvihnúť nedá."