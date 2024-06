Volko odchádza do Ríma s pokorou, Forsterová sa vyhne rozbehu

Bratislava 4. júna (TASR) - Šprintéri Ján Volko a Viktória Forsterová budú patriť medzi opory slovenskej reprezentácie na nadchádzajúcich atletických ME v Ríme. K podujatiu plánujú pristúpiť s maximálnym sústredením a pokúsia sa zabojovať o čo najlepší výsledok, hoci vrchol sezóny príde pre atlétov až na olympiáde v Paríži. Šampionát v talianskej metropole je na programe od piatka 7. júna do stredy 12. júna.



Volko na predchádzajúcich ME v Mníchove zažiaril štvrtým miestom na stovke, keď šampionát bol pre Európanov v roku 2022 vrcholom sezóny. Do Ríma odchádza so skromnejšími cieľmi, predstaví sa opäť aj na 200 m. "Cítim sa dobre, no cieľ si nedávam vyšší ako semifinále. Moja výkonnosť bola aká bola. Štarty pod otvoreným nebom neboli ideálne, podobné to však bolo aj v halovej sezóne a napokon sa mi podarilo zlepšiť sezónne maximum. Odchádzam s dobrým pocitom, verím, že výkonnosť bude stúpať. Pokiaľ podám maximálny výkon a budem mať možno aj trochu šťastia, tak sa môže podariť všeličo," povedal v utorok na tlačovej konferencii Volko.



Najrýchlejší slovenský šprintér zatiaľ nemá istotu štartu pod piatimi kruhmi a hoci sa primárne snaží získavať body do rebríčka, na ME plánuje zo seba vydať všetko. "Olympiáda je stále pomerne ďaleko. Na ME som sa zameral, určite ich neberiem ako rutinu, pristupujem k šampionátu zodpovedne. Napriek problémom a zraneniam ma stále baví táto práca, najmä po úspechu na predchádzajúcich ME v Mníchove. Stále som odhodlaný bojovať," sľúbil Volko.



Forsterová v Ríme taktiež nastúpi v dvoch disciplínach, okrem stovky aj na 100 m prek. Na krátkych prekážkach sa v Ríme vyhne rozbehom a predstaví sa priamo v semifinále. "Je to pre mňa novinka a teší ma to. Rozbeh bol pre mňa niekedy kameň úrazu. Prekážky vedia byť zradné. Niekedy idem do toho buď-alebo a nedopadne to dobre. S priamou účasťou v semifinále mám lepšiu šancu dosiahnuť kvalitný výsledok," priznala Forsterová.



Zverenkyňa trénerky Kataríny Adlerovej už na 100 m prek. splnila olympijský limit a určite sa tak predstaví v Paríži. Pripúšťa však, že v Ríme má väčšiu šancu dosiahnuť zaujímavý výsledok. "Obidva vrcholy sú veľmi dôležité. Vzhľadom na výkony a celkovú konkurenciu je úspech na ME bližšie. Preto tam budem bojovať. Na štart sa teším veľmi. Som dobre nastavená a hlavne zdravá. Do každého štartu dám všetko a budem bojovať o čo najlepšie umiestnenie a výkon," sľúbila Forsterová.