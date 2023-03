Volko prenikol do finále na 60 m časom, zabehol 6,58 s

Halové majstrovstvá Európy v Istanbule - semifinále:



Muži:



60 m - I. semifinále: 1. Samuele Ceccarelli (Tal.) 6,47 s, 3. Reece Prescod (V. Brit.) 6,52, 3. Ján VOLKO (SR) 6,58



II. semifinále: 1. Henrik Larsson (Švéd.) 6,56, 2. Jeremiah Azu (V. Brit.) 6,59, 3. Raphael Bouju (Hol.) 6,61



III. semifinále: 1. Lamont Marcell Jacobs (Tal.) 6,52, 2. Markus Fuchs (Rak.) 6,60, 3. Pascal Mancini (Švaj.) 6,64

Istanbul 4. marca (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do finále na 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy v Istanbule. V prvom semifinále obsadil 3. priečku, no o štyri stotiny sekundy si vylepšil sezónne maximum z rozbehu na 6,58 sekundy a postúpil časom. Boj o štvrtú medailu na podujatí v sérii ho čakal už večer o 18.55 SEČ.Zverenec trénerky Nadi Bendovej sa predstavil v prvom z troch semifinále a to sa ukázalo byť najrýchlejším. Vyhral ho Talian Samuele Ceccarelli v novom európskom výkone roka 6,47. Volko sa nedostal medzi dvojicu postupujúcich priamo, no mal najrýchlejší čas zo šprintérov na ďalších miestach.