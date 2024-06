Volko s deviatym titulom na 100 m, v B. Bystrici zabehol 10,17 s

výsledky:



muži:



100 m: 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 10,17 s, 2. Filip Federič (Naša atletika Bratislava) 10,24, 3. Jakub Nemec (AO TJ Slávia STU Bratislava) 10,60



1500 m: 1. Miroslav Borovka (ŠK ŠOG Nitra) 3:55,73, 2. Alexander Jablokov (AK Slávia UK Bratislava) 3:56,01, 3. Peter Kováč (AO TJ Slávia STU Bratislava) 3:57,06



5000 m: 1. Marek Lenčéš (AO TJ Slávia STU Bratislava) 15:24,77, 2. Michal Kubovčík (Kids Fun Academy o.z. Liptovský Mikuláš) 15:39,02, 3. Martin Rusina (Bratislavský maratón) 15:47,21



400 m prek.: 1. Patrik Dömötör (AO TJ Slávia STU Bratislava) 50,13, 2. Matej Baluch (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 51,07, 3. Denis Bartek (Atletika Inter Bratislava) 52.08



diaľka: 1. Matúš Blšták (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 744, 2. Robert Ruffíni (AK Slávia UK Bratislava) 743, 3. Adam Hriň (MŠk Žiar nad Hronom) 736



guľa: 1. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 16,76, 2. Milan Haborák (Atletický club Nové Zámky) 14,62, 3. Igor Gallay (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 13,52



disk: 1. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 52,90, 2. Milan Haborák (Atletický club Nové Zámky) 41,43, 3. Igor Gallay (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 39,63



žrď: 1. Adam Antalec (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 480, 2. Alan Černý (ŠK ŠOG Nitra) 470, 3. Tomáš Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 460



4×100 m: 1. Naša atletika Bratislava 41,41, 2. AO TJ Slávia STU Bratislava 1 41,90, 3. AO TJ Slávia STU Bratislava 2 45,22







ženy:



100 m: 1. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) 11,13 (+2,2 m/s), 2. Delia Farajpourová (Atletika Nové Mesto nad Váhom) 11,39, 3. Lenka Kovačovicová (Naša atletika Bratislava) 11,44



1500 m: 1. Sophia Zápotočná (AK Spartak Dubnica nad Váhom) 4:28,67, 2. Lucia Keszeghová (AO TJ Slávia STU Bratislava) 4:37,10, 3. Adriana Pavelicová (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 4:42,02



5000 m: 1. Žofia Naňová (AO TJ Slávia STU Bratislava) 17:32,41, 2. Zuzana Michaličková (ŠK Juventa Žilina) 17:40,31, 3. Petra Fašungová (Zdravie v pohybe Lučatín) 17:41,00



400 m prek.: 1. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 56,44, 2. Rebecca Slezáková (AC Malacky) 58,44, 3. Rebeka Žibritová (ŠPORT HROU Bratislava) 1:01,70



diaľka: 1. Renáta Vodnyánszká (Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda) 604, 2. Lívia Hübschová (AK Slávia Trenčín o.z.) 593, 3. Dáša Tomková (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 591



guľa: 1. Jana Bódiková (ŠK ŠOG Nitra) 13,23, 2. Zuzana Pistovčáková (AO TJ Slávia STU Bratislava) 11,43, 3. Ľuboslava Olejníková (ŠK Olympia – SŠŠ Košice) 10,90



disk: 1. Jana Bódiková (ŠK ŠOG Nitra) 41,72, 2. Natália Králiková (ŠK Jablonica) 39,05, 3. Ema Ijeoma Okoyeochaová (MŠk Žiar nad Hronom) 38,84



žrď: 1. Liana Boľošová (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 350, 2. Júlia Havjerová (AK Slávia Trenčín o.z.), 3. Alexandra Plšeková (AK Slávia Trenčín o.z.) 310



4×100 m: 1. Naša atletika Bratislava 1 45,26, 2. Naša atletika Bratislava 2 47,68, 3. TJ Tatran Spišská Nová Ves 49,02



Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Atlét Ján Volko získal svoj deviaty titul majstra Slovenska v šprinte na 100 metrov. Na národnom šampionáte v Banskej Bystrici triumfoval v sobotu jednoznačne časom 10,17 sekundy, keď zaostal len o štyri stotiny sekundy za svojím osobným maximom. Kvalitný výkon zabehol aj jeho oddielový kolega z Naša atletika Filip Federič - 10,24 s. Volko sa v nedeľu pokúsi zabojovať o miestenku do Paríža na dvojnásobnej trati.Medzi ženami zvíťazila na hladkej stovke podľa predpokladov Viktória Forsterová z ŠK ŠOG Nitra, ktorá dosiahla s podporou +2,2 m/s čas 11,13 sekundy, čo by bolo jej osobné maximum a nový národný rekord nebyť vetra. Napriek tomu by jej tento výkon mohol pomôcť k zisku miestenky na OH v Paríži aj na hladkej stovke. Na 100 m cez prekážky má miestenku istú.uviedla pre sociálne siete Slovenského atletického zväzu.V súboji na 400 m prekážky triumfoval Patrik Dömötör nad Matejom Baluchom v osobnom rekorde 50,13 sekundy a obhájil tak vlaňajší titul. Medzi ženami zvíťazila Daniela Ledecká časom 56,44 s.