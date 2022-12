Volko sa v januári zrejme predstaví na mítingu Elán

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko absolvuje prvé preteky v roku 2023 zrejme 29. januára na mítingu Elán v Bratislave. Trojnásobný slovenský Atlét roka sa len necelé dva týždne po návrate zo sústredenia v Juhoafrickej republike vydá už v nedeľu 1. januára spolu so svojím tímom za prípravou do moderného atletického komplexu v maďarskej Nyíregyháze.



"Janko by mal v Maďarsku, ak do toho nič nepríde, trénovať dva týždne do 15. januára. Prvých sedem dní bude mať aj viacero sparingpartnerov z Našej atletiky – Tomáša Košíka, Jakuba Bendu, Tomáša Grajcaríka, Romana Haraslína, Filipa Federiča, Emku Bednovú, Mišku Ufnárovú či Agátku Cellerovú. Uvidíme, koľkým z nich študijné povinnosti umožnia, aby s Jankom ostali aj v druhom týždni," uviedla Volkova trénerka Naďa Bendová pre portál atletika.sk.



Volko a spol. v minulosti trénovali na začiatku januára buď v Ostrave, alebo v Budapešti. Do tepla sa trojnásobný medailista z halových ME na 60 m pred vstupom do zimného súťažného kolotoča už nechystá. "Nyíregyháza bola pre nás z logistického hľadiska lepšie riešenie. Do tepla trebárs na Lanzarote by zrejme išiel bez sparingov, lenže tí sú preňho veľmi dôležití. Bez nich by ani tréningy v teple nemali zmysel," vysvetlila Bendová.



Doterajšia Volkova príprava na halovú sezónu, v ktorej na ME v Istanbule bude obhajovať bronz z Torune 2021 a pokúsi sa už o štvrtý cenný kov z HME, bola bezproblémová. "Mentálne je nastavený výborne, má obrovskú chuť do tréningu. Atletika ho opäť baví, výsledky z tohtoročnej letnej sezóny, najmä na európskom šampionáte v Mníchove ho vzpružili.



Podľa trénerky dosahuje na tréningoch výborné časy porovnateľné s výkonmi v najúspešnejších sezónach: "Čo je však dôležité, behá ich s menším úsilím, zďaleka nie je unavený či zničený. Zďaleka na ne nemusí načrieť až na dno svojich síl."



Volko je vo vrcholovej atletike už osem sezón. Jeho telo za ten čas dostalo poriadne zabrať a v uplynulých rokoch sa začali objavovať zranenia, ktoré mu komplikovali situáciu. "Zraneniam sa snažíme predchádzať, preto sú náplňou prípravy aj rôzne protokoly na silu – na spevnenie achiloviek i hamstringov. Na túto časť prípravy dozerá nový člen nášho tímu, kondičný kouč Tomáš Mihálik, ktorý pre Janka cielene vypracoval špeciálny program na achilovky aj hamstringy. Potrebujeme ho udržať zdravého, preto sme sa rozhodli posilniť najslabší článok celého reťazca. Na tréningoch robí veľ nových vecí a aj vďaka tomu nie sú monotónne ako v minulosti," uviedla Bendová.



Po návrate zo sústredenia v maďarsku sa bude Volko pripravovať v domácich podmienkach až do predpokladaného úvodného štartu na mítingu Elán 29. januára 2023 v Bratislave, kde pobeží šesťdesiatku. Ďalšie štarty má naplánované na Czech Indoor Gala v Ostrave 2. februára (200 m), potom nasleduje francúzsky dvojštart na 60 m v Paríži (11. 2.) a Lievine (15. 2.) a po návrate šesťdesiatka na halových majstrovstvách Slovenska v Bratislave 18. februára. "Do halových ME v Istanbule 3. až 5. marca by sme chceli čo najskôr po domácom šampionáte absolvovať dvojštart, črtá sa míting v Birminghame 25. 2., zrejme v kombinácii s nejakými pretekmi v Nemecku," citovala Bendovú atletika.sk.