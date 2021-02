Volko sa v utorok predstaví na halovom mítingu v Liévine

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa v utorok predstaví na kvalitne obsadenom atletickom mítingu vo francúzskom Liévine, ktorý má visačku prestížneho podujatia World Athletics Indoor Tour – Gold.



Na podujatí so zlatým štatútom budú jeho súpermi na trati 60 m aj Arthur Cissé z Pobrežia Slonoviny, ktorému patrí časom 6,53 sekundy druhé miesto v tohtoročných svetových tabuľkách, Američan Devin Quinn, ktorý zabehol iba o stotinu sekundy horší čas a líder európskych tabuliek Lamont Marcell Jacobs z Talianska.



Volko v prebiehajúcej halovej sezóne zabehol najrýchlejši čas na šesťdesiatke vo Viedni - 6,68 s. "Päťhodinový autobusový presun z Metz do Liévinu sme prežili. Absolvovali sme aj ďalšie testovanie na koronavírus, už ani neviem, koľké v tomto roku," citoval twitter Gabriela Bogdányiho trénerku úradujúceho halového majstra Európy Naďu Bendovú.



Rozbehy na 60 m na utorkovom mítingu v Liévine sú naplánované na 19.30 h, finále by sa malo uskutočniť o dve hodiny neskôr.