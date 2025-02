Volko sa zranil a ruší program, chce sa pripraviť na halové ME

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko pre zranenie zrušil plánovaný súťažný program na najbližšie obdobie. Pokúsi sa však pripraviť na halové ME v Apeldoorne, ktoré sú na programe 6.-9. marca. Slovenský šprintérsky rekordér absolvuje liečenie a rehabilitačný proces po zranení svalu na ľavom chodidle, ktoré si privodil počas behu na 200 m na utorkovom zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave.



"Po dohode s realizačným tímom a fyzioterapeutmi sme si nastavili plán tak, aby som bol v poriadku a mohol štartovať na začiatku marca na halových ME v holandskom Apeldoorne. Verím, že sa to môže podariť a napokon budem na šampionáte štartovať. Šanca existuje, ale bude potrebná aj dávku šťastia. V najbližších dvoch týždňoch ma čaká náročné obdobie, ale som pripravený podstúpiť všetko potrebné smerom k vyliečeniu. Už teraz ďakujem všetkým priaznivcom za podporu," odkázal Volko podľa atletika.sk.