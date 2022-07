Volko si v Eisenstadte zlepšil sezónne maximum na stovke

Eisenstadt 26. júla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko si na pondelkových medzinárodných pretekoch v rakúskom Eisenstadte zlepšil na stovke sezónne maximum na 10,23 s (+1,8 m/s). V druhom behu svoj výkon takmer zopakoval a finišoval za 10,24 s (+0,4 m/s).



Slovenský rekordér v šprintoch potvrdil nárast formy pred ME v Mníchove. V Eisenstadte dosiahol v behu na 100 m svoje dva najlepšie výkony roka, pričom v oboch behoch skončil druhý za Nemcom Denisom Almazom (10,16 a 10,20). Dosiaľ mal v tomto roku najlepší čas 10,28 s.



"S pretekmi som maximálne spokojný, forma stúpa a to je skvelé," povedal Volko. "Teším sa z oboch výsledkov. Druhý beh bol technicky vydarenejší ako prvý, ale fúkal slabší vietor, inak to mohlo byť ešte rýchlejšie. V prvom behu som trocha zasa zaspal na štarte. Pocity sú však dobré a tak sa teším sa na ďalšie preteky," uviedol vo svojom vyjadrení, ktoré TASR sprostredkoval atletický manažér Alfons Juck.



Darilo sa aj jeho juniorskému tréningovému partnerovi zo skupiny trénerky Nadi Bendovej, Filipovi Federičovi (Naša Atletika), ktorý si dvakrát zlepšil osobný rekord. V prvom behu na 10,72 (dosiaľ mal 10,83) a v druhom na 10,67. Volko mal vo Federičovom veku najlepší čas 10,92.



Dvojdňové preteky v Eisenstadte sú posledná možnosť na plnenie limitov či získavanie bodov do rebríčka na ME, uzávierka je v utorok o polnoci. Volko plánuje v utorok nastúpiť na 200 m. V rebríčku na ME si na 100 m na základe pondelkového času vylepšil bodový zisk.