Volko si vo Švajčiarsku vylepšil tohtoročné maximum na 200 m

La Chaux-de-Fonds 3. júla (TASR) - Slovenský rekordér v šprintoch Ján Volko si vylepšil v nedeľu na mítingu Resisprint vo švajčiarskom La Chaux-de-Fonds tohtoročné maximum na 200 m časom 20,73 s. V svojom behu skončil druhý za Nórom Mathiasom Johansenom (20,71). Vylepšil si aj bodový priemer v rebríčku pre ME v Mníchove, v ktorom figuruje na 31. pozícii zaručujúcej účasť na šampionáte.



Na 100 m bežal Volko v nedeľu v nadmorskej výške 1000 m a meniacom sa vetre dvakrát. Najprv v rozbehu skončil druhý za 10,38 s (-0,3 vietor) za Francúzom Mebom Zezeom (10,09) a potom v druhom finálovom behu finišoval siedmy za 10,26, ale sezónne maximum znehodnotil vietor (+2,4 m/s). Na stovke je Volko v rebríčku pre ME ešte vyššie na 24. mieste, zaručujúcom štart na šampionáte.



Prvýkrát na seniorskom mítingu v zahraničí sa predstavil Roman Haraslín, juniorský zverenec trénerky Nadi Bendovej. V národnom behu na 400 m skončil druhý za 47,93 s a dosiahol druhý najlepší čas kariery (osobný rekord 47,86), útočil na limit na MS juniorov, ktorá je 47,60.



"Dnes panuje čiastočná spokojnosť. Najmä preto, že som zdravotne OK, časy sme chceli ešte o čosi lepšie. Najmä na 200 m, ale vietor sa neustále menil, bol aj mínus, aj plus. Ale treba uznať, že zázračné časy tu dnes behali iní, no som rád, že som mohol súťažiť s elitou," odkázal Volko, ktorého ďalší program sa vyjasní po návrate. TASR informoval manažér Alfons Juck.