Volko siedmy vo finále šesťdesiatky na zlatom mítingu WAIT v Astane

Astana 27. januára (TASR) - Halovému exmajstrovi Európy 2019 na 60 m Jánovi Volkovi premiéra v zimnej sezóne 2024 nevyšla zle. Aj po zranení a minimálnom rýchlostnom tréningu sa na zlatom mítingu World Athletics Indoor Tour v kazašskej Astane dostal na 60 m do finále v ňom obsadil 7. miesto časom 6,72, keď o stotinku zdolal Katarčana nigérijského pôvodu Ogunodeho. Informoval o tom portál atletika.sk.



“S behom nie som spokojný a ani a výsledným časom… Pokazil som štart, a potom som už len doťahoval stratu. Teší ma však, že som v poriadku, zdravý a motivovaný do ďalších pretekov,” skonštatoval Volko. V I. rozbehu však bol 27-ročný zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka ešte rýchlejší, finišoval piaty za 6,70 sekundy. Do finále postupovali priamo prví traja z oboch rozbehov plus dvaja s najlepšími časmi. Volko z finále o stotinku vytlačil najlepšieho Rakúšana Markusa Fuchsa, štvrtého v II. rozbehu.



Šprintér klubu Naša atletika Bratislava dosiahol v rozbehu vo svojej prvej šesťdesiatke v sezóne rovnaký čas ako vlani, keď mal premiéru na mítingu Elán. Pred rokom potom v II. behu na 60 m šprintoval na bratislavskom mítingu ešte o stotinku rýchlejšie (6,69). Ešte pred Elánom však bežal minulý rok absolvoval test na 300 m v Ostrave (33,70).



V Astane vyhral finále Američan Demek Kemp za 6,55 pred Japoncami Tadom (6,58) a Higašidom (6,59), pred Volkom skončili Brit Kilty (6,62), Watson z Jamajky (6,65), Kanaďan De Grasse (6,66). Kemp dosiahol najrýchlejší čas aj v rozbehoch (6,58), z I. rozbehu postupovali ešte Higašida (6,62), De Grasse (6,65), Watson (6,69) a Volko (6,70), z II. rozbehu išli ďalej ďalší Tada (6,59), Kilty (6,68) a Ogunode (6,70).



Trénerka Naďa Bendová: „Jankov čas aj umiestenie sme trafili s manželom Andym presne v našej tipovačke, len sme si mysleli, že tak pobeží vo finále. Našťastie, vyšlo to už v rozbehu. Som veľmi, veľmi spokojná. Janko bol vo finále – splnili sme cieľ. Nebolo to jednoduché, ale máme dôležité body a to je podstatné. Po zranení ho nič nebolí, ale ešte sa necíti komfortne. Verím, že to bude už len lepšie," uviedla pre atletika.sk.



Volkovo vystúpenie a postup do finále v Astane je o to cennejšie, že na sústredení v maďarskej Nyíregyháze sa 2. januára zranil a na vyše dva týždne musel úplne vypustiť rýchlostné tréningy. Rozvoj rýchlosti len kompenzoval vytrvalostným úsekmi. Prvé rýchle úseky absolvoval len minulý týždeň, avšak bez tretier a len so 70 – 80-precentným úsilím.



Najbližší štart absolvuje Ján Volko v utorok 30. januára v ostrave na ďalšom mítingu so zlatou visačkou WAIT Czech Indoor Gala.