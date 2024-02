Volko skončil v Toruni siedmy na 60 m: Celé zle, chýbala mi dynamika

Toruň 6. februára (TASR) - Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko obsadil v behu na 60 metrov na zlatom mítingu seriálu World Athletics Indoor Tour v poľskom meste Toruň siedme miesto. Vo finále dosiahol čas 6,71 sekundy a len o stotinu zaostal za svojím sezónnym maximom z rozbehov v Astane a tiež v Toruni. Zvíťazil Brit Jeremiah Azu za 6,57, informoval web Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Volko sa dostal do finále so šťastím. Trojnásobný medailista za halových ME v II. rozbehu vyrovnal svoje sezónne maximum 6,70, ale finišoval až šiesty a od postupu ho delila jedna stotina. Do finále sa kvalifikovali z oboch rozbehov priamo prví traja šprintéri plus ďalší dvaja s najlepším časmi. Volkových 6,70 bol pôvodne prvý nepostupový výkon, no miestenka v osemčlennom finále sa mu nakoniec ušla po tom, ako sa zranil Poliak Kopec, druhý v úvodnom rozbehu.



"Môj rozbeh bol hrozný, absolútne nie som spokojný, čo som predviedol. Vo finále musím bežať úplne inak," uviedol Volko pre RTVS po rozbehoch. Po finále však nebol vôbec spokojnejší: "Celé zle. Od štartu až do cieľa. Zaostal som už krátko po štarte, a potom sa to už nedalo dobehnúť. Nemalo to ťah, chýbala mi dynamika, výbušnosť. Musíme s tým niečo spraviť. Jediné pozitívum sú body do renkingu."



"Zranenie a dvakrát choroba – môžeme byť radi, že Janko behá aspoň takto. Plnohodnotný šprintérsky tréning absolvoval naposledy v závere decembra," upozornila Volkova trénerka Naďa Bendová.