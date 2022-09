Volko triumfoval v 4. kole ligy v Trnave na 100 i 200 m

Trnava 1. septembra (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko potvrdil dobrú formu aj vo 4. kole Slovenskej atletickej ligy v Trnave. Najprv vyhral stovku za 10,35 sekundy (vietor +0,7 m/s) s náskokom 44 stotín pred juniorom Jakubom Nemcom. V trinástej stovke v sezóne dosiahol Volko svoj najlepší tohtoročný čas na slovenskom území, o stotinku si zlepšil výkon zo záveru júna na slovenskom šampionáte, tiež v Trnave.



Štyri a pol hodiny po triumfe na 100 m predviedol zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka ďalší skvelý šprint. Beh na 200 m (desiaty v letnej sezóne) vyhral s náskokom až 1,03 sekundy za 20,38, čo bol ešte o stotinku lepší čas ako jeho semifinálový výkon na mníchovských ME. Znehodnotil ho však vietor nad povolené 2 m/s, jeho sila bola tentoraz 3,5 m/s.



"So stovkou nie som veľmi spokojný, chcelo to lepších prvých 60 metrov. Naopak, dvojstovka dopadla výborne a nič na tom nemení ani silnejší vietor. Celkovom som však veľmi rád, že som klubu pomohol plným bodovým ziskom," uviedol pre Top Athletics štvrtý stovkár z ME v Mníchove