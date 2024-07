Volko ukončil sezónu, v budúcej bude mať tri vrcholy

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa už v tejto sezóne na atletických ováloch nepredstaví. Na olympiádu do Paríža sa nekvalifikoval, a tak sa rozhodol dať sa zdravotne do poriadku a sústrediť sa na budúcu sezónu, v ktorej sú tri významné podujatia.



Volko naposledy zakľakol do blokov na mítingu v Novom Meste nad Metujou. "V rozbehu som zacítil ľavý stehenný sval a na finále už nenastúpil. Potom sme s trénermi v tíme zhodnotili situáciu tak, že nemá význam sa pokúšať o urýchľovanie liečenia stehenného svalu. Necháme tomu prirodzený proces, dám si úplné voľno, dám sa do poriadku a v septembri začnem s prípravou na sezónu 2025," povedal Volko podľa Top Athletics.



Potom ako sa tesne nedostal na OH do Paríža už smeruje svoje úvahy a plány na ďalšie sezóny a roky. "Ďakujem všetkým, ktorí mi vyjadrili podporu, keď to s olympijskými hrami tesne nevyšlo. Už to mám za sebou a myslím na ďalšie výzvy. Na to aby som naplno začal s prípravou na ďaľši rok, potrebujem byť úplne zdravý," uviedol Volko, ktorého v budúcom roku v marci čakajú halový európsky šampionát v holandskom Apeldoorne i pre covid odložený svetový šampionát v čínskom Nan-ťingu v polovici marca. V septembri sa potom budú konať MS v Tokiu.