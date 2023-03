Volko vo finále na 60 m piaty s časom 6,57 s

Na snímke zľava Brit Reece Prescod, slovenský šprintér Ján Volko a Talian Samuele Ceccarelli v semifinále behu na 60 m mužov na halových ME v tureckom Istanbule 4. marca 2023. Volko v prvom semifinále obsadil 3. priečku, no o štyri stotiny sekundy si vylepšil sezónne maximum z rozbehu na 6,58 sekundy a postúpil do finále časom.