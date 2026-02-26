< sekcia Šport
Volko vyhral na halových MSR v Ostrave šprint na 60 m
Dvadsaťdeväťročný držiteľ kompletnej medailovej zbierky z HME práve v šprinte o stotinku zlepšil svoje sezónne maximum.
Autor TASR
Ostrava 26. februára (TASR) - Najrýchlejší slovenský bežec v histórii Ján Volko triumfoval na jubilejných 60. halových MSR v Ostrave na hladkej šesťdesiatke časom 6,74. Titul získal už deviatykrát počnúc sezónou 2017. Dvadsaťdeväťročný držiteľ kompletnej medailovej zbierky z HME práve v šprinte o stotinku zlepšil svoje sezónne maximum.
Jeho šampionátový rekord má hodnotu 6,60 z predvlaňajška a osobný 6,55. „Prišlo to v pravý moment. Moja výkonnosť možno nie je taká, akú by som si želal a očakával, ale každý titul sa ráta. Pre úroveň, atraktivitu a budúcnosť slovenskej atletiky je skvelé, že nastupuje takáto konkurencia. Mladé pušky mi pomáhajú nachádzať motiváciu, hoci v konečnom dôsledku je na mne, čo v príprave a na súťažiach urobím,“ uviedol Volko pre oficiálnu webovú stránku Slovenského atletického zväzu.
Zmiešané pocity mala po finále na 60 m žien Agáta Cellerová. Ďalšia zverenka úspešného trénerského dua Naďa Bendová a Róbert Kresťanko prekvapila všetky favoritky a z pozície štvorky aktuálnych slovenských tabuliek sa stala slovenskou šampiónkou a neoficiálnou halovou kráľovnou slovenského šprintu. Po strhujúcom finiši v čase 7,43 však nestačila pred tlmiacim mantinelom poriadne pribrzdiť a po výskoku a následnom dopade si podvrtla ľavé koleno. Svoju prvú seniorskú halovú medailu na 60 m, a hneď zlatú, si tak prevzala posediačky.
„Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo. Víťazstvo som vôbec nečakala a bola som z neho nadšená. Mala som tušenie, že som prvá, až za cieľovou čiarou som verila, že je to prvé miesto. Potom som však nestihla úplne dobrzdiť, ani neviem, čo sa tam stalo, ale asi som si podvrtla koleno. Vrátilo sa hneď späť, ale zabolelo to. Za tento svoj úspech ďakujem najmä trénerom, ktorí stále stoja pri mne,“ povedala pre atletika.sk.
Prvý slovenský výkon roka celého šampionátu padol v guli žien zásluhou Moniky Marjovej (MŠK Vranov n. Topľou). Svoj prvý titul si zabezpečila už prvým pokusom 14,55 m, ku ktorým potom pridala ešte jeden centimeter a iba dva ju delili od osobného rekordu 14,58 z vlaňajšieho šampionátu.
Obe štafety na 4×200 m sa stali korisťou Našej atletiky Bratislava. Ženská v zložení Ema Bendová, Lenka Kovačovicová, Amy Bell Grebeči, Alexandra Segéňová časom 1:37,31 až o 1,27 sekundy zlepšila slovenský klubový rekord 1:38,58 z minuloročného národného šampionátu v tomto dejisku. Vtedy išla v zostave Bendová, Michaela Ufnárová, Kovačovicová, Agáta Cellerová.
Výsledky halových MSR v atletike v Ostrave
muži:
60 m: 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 6,74, 2. Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. Banská bystrica) 6,79, 3. Timotej Nemček (Naša atletika Bratislava) 6,86
400 m: 1. Miroslav Marček (Slávia STU Bratislava) 47,34, 2. Sebastian Karp (ALK Moldava n. Bodvou) 48,93, 3. Matúš Havaš (ŠK UMB Banská Bystrica) 49,20
1500 m: 1. Miroslav Borovka (BK Lysá pod Makytou ) 4:04,50, 2. Tomáš Janíček (obaja BK Lysá pod Makytou) 4:05,99, 3. Martin Zaťko (Slávia STU Bratislava) 4:08,86
žrď: 1. Adam Antalec (ŠK UMB Banská Bystrica) 490, 2. Boris Hojdík (Slávia STU Bratislava) 480, 3. Alan Černý 440
trojskok: 1. Alex Houndjo (AC Malacky) 14,44 – slovenský výkon roka, 2. Juraj Haják (Atletika Košice o. z.) 13,56, 3. Adam Vrábeľ (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 12,71
guľa: 1. Adrián Baran (Slávia STU Bratislava) 17,15, 2. Milan Haborák (AC Nové Zámky) 16,34, 3. Samuel Kováč (TJ Stavbár Nitra) 16,24
4×200 m: 1. Naša atletika Bratislava (Alex Kristin, Timotej Nemček, Bohuslav Kolek, Ján Volko) 1:28,91, 2. ŠK Dukla Banská Bystrica (Dominik Gura, Tomáš Štinčík, Oliver Poloha, Matej Pobjecký) 1:29,29, 3. Slávia STU Bratislava „B“ (Nicolas Špacír, David Pekar, Ondrej Tomáš Králik, Martin Zaťko) 1:35,32
ženy:
60 m: 1. Agáta Cellerová (Naša atletika Bratislava) 7,43, 2. Delia Farajpour (Slávia STU Bratislava) 7,44, 3. Tereza Čorejová (Naša atletika Bratislava) 7,45
400 m: 1. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 52,27 – rekord HM-SR, 2. Viktória Korbová (Slávia STU Bratislava) 54,09, 3. Rebecca Slezáková (AC Malacky) 54,53
1500 m: 1. Sophia Zápotočná (AK Spartak Dubnica n. Váhom) 4:32,77, 2. Karin Suranová (Atletika Šport hrou Bratislava) 4:32,83, 3. Júlia Benianová (Zdravie v pohybe Lučatín) 4:39,02
žrď: 1. Kamila Tóthová (ŠK UMB Banská Bystrica) 350, 2. Júlia Havjerová (AK Slávia Trenčín o. z.) 340, 3. Alexandra Plšeková (ŠK UMB Banská Bystrica) 340
diaľka: 1. Paula Perončíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 635, 2. Dominika Švaňová 622 – limit na MSJ, 3. Ema Bendová (obe Naša atletika Bratislava) 592
guľa: 1. Monika Marjová (MŠK Vranov n. Topľou) 14,56 – slovenský výkon roka, 2. Jana Bódiková (ŠK ŠOG Nitra) 13,05, 3. Zuzana Pistovčáková (Slávia STU Bratislava) 13,03
4×200 m: 1. Naša atletika Bratislava (Ema Bendová, Lenka Kovačovicová, Amy Bell Grebeči, Alexandra Segéňová) 1:37,31 – klubový rekord SR, 2. Slávia STU Bratislava (Viktória Vršanská, Nataša Kasanová, Laura Valette, Alexandra Stachová) 1:46,47, 3. Atletika Košice (Emma Tkáčová, Nela Kopkášová, Rebeka Katočová, Michaela Matejová) 1:47,03
