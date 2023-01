Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 m

Bratislava 29. januára (TASR) - Halový exmajster Európy v behu na 60 m Ján Volko vyhral oba behy na 60 m na 22. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave, ktorý mal challengerový štatút seriálu World Athletics Indoor Tour. Zverenec trénerov Nadi Bendovej a Róberta Kresťanka dosiahol v I. sérii čas 6,70 a v druhej 6,69 s. Pre Volka to bolo celkovo 7. a 8. víťazstvo v behu na 60 m na Elán mítingu. Informoval o tom portál atletika.sk.



Dvadsaťšesťročný pretekár triumfoval raz v roku 2020 a obe šesťdesiatky vyhral v rokoch 2021, 2022, 2023. Volko absolvoval v Bratislave po utorkovej víťaznej trojstovke za 33,70 v Ostrave svoje prvé dve tohtoročné behy na 60 m. "So vstupom do sezóny môžem byť celkovo spokojný. V prvom štarte som mal dokonca reakciu 0,117, čo je u mňa nadštandard. Bolo to ešte také nevybehané, verím, že sa to bude postupne zlepšovať. Čas 6,69 nie je na úvod zlý. Veril som vo výkon okolo 6,70, možno o kúštik lepší," komentoval Volko svoje vystúpenie.



"Nemal som veľké oči. Vieme, na čom sme, na čom treba pracovať. Pocitovo boli oba behy rozdielne. Prvý bol ľahší a neskôr som sa zdvihol, druhý bol taký silený a nebol som s ním celkom spokojný. Súperi boli primeraní prvému štartu v sezóne. Potlačili ma, čo bolo dôležité. Limit na HME je ešte poriadne ďaleko, ale nič nie je nemožné. Zdravie drží a som rád, že to tak je, robíme pre to maximum," citoval Volka portál atletika.sk.



Parádny beh predviedla Viktória Forsterová zo ŠK ŠOG Nitra. Zvíťazila v I. i II. sérii behov na 60 m prekážok, pričom v druhej časom 8,11 sekundy o 5 stotín zlepšila vlastný rekord SR do 23 rokov z 27. februára 2022 v Bratislave. "Boli to moje druhé preteky v sezóne, ale prvé, na ktorých som už naozaj chcela niečo zabehnúť. Veľké ciele som si nedávala, ale podarilo sa. Mám nový ´osobáčik´, teším sa z neho a dúfam, že čas pôjde ešte dole," skonštatovala zverenka Kataríny Adlerovej.



"Čas prvého behu 8,26 bol vzhľadom na pokazený štart takisto solídny. Zle som dostúpila prvé kroky a myslela som si, že spadnem, ale dokázala som sa pozviechať a dobehnúť do cieľa. Myslím si, že celkovo mám v prekážkach stále veľké rezervy. Keď sa mi podarí ich odstrániť, to ešte len bude niečo."



Forsterová na Elán mítingu prvý raz v kariére zdolala Stanislavu Škvarkovú, ktorá bola v oboch behoch druhá (8,39 a 8,26). "Prvý beh mi nevyšiel úplne ideálne. Vlani som však mala problém zabehnúť čas 8,26, takže som zaň vďačná. Trochu cítim, že som v lete veľa nesúťažila, pomaly sa do toho dostávam a cítim sa veľmi dobre, takže dúfam, že príde aj kvalitný výkon. Stále pracujeme na tom, aby sme zladili rýchlosť s technikou. Limit na HME je veľmi prísny, ale uvidíme, čo prinesie dobrý vnútorný pocit. Som rada, že som sa vrátila do súťažného kolotoča. Najbližšie ma 2. februára čaká štart v Ostrave, ďalší program ešte nemám celkom jasný," prezradila Stanislava Škvarková, ktorú trénuje manžel Michal.



V atraktívnom súboji slovenských štvorstovkárov triumfoval Miroslav Marček, jediný sa dostal pod 48 sekúnd (47,98). Zdolal svojich reprezentačných kolegov zo štafety na 4 x 400 m, prekážkarov Patrika Dömötöra a Mateja Balucha. "Celý čas som sa držal za Paťom, ku koncu som počul trénera, aby som potiahol. Ešte som našiel trocha síl na záver, naozaj neviem, odkiaľ som ich vzal. Na normálnej dráhe by to mohlo byť na pokorenie hranice 47,50, halový osobák mám 47,58. To by ma potešilo najviac. Cieľom halovej sezóny je postup na majstrovstvá Európy, chcem to vyskúšať aspoň cez renking," povedal zverenec Adriána Pavelku.



Na šesťdesiatke Monika Weigertová síce v I. sérii prehrala s Rakúšankou Lindnerovou (7,36 – 7,38), ale v druhej zvíťazila vo svojom sezónnom maxime 7,35. Výbornú formu má aj Delia Farajpourová, ktorá v I. sérii časom 7,48 iba o dve stotinky zaostala za juniorským rekordom SR Nadeždy Bonovej z roku 1985. V druhej sérii bola len o stotinku pomalšia.



Na 3000 m predviedol silný záver Peter Kováč (8:30,75), ktorý potiahol k osobným rekordom viacerých bežcov vrátane 16-ročného dorastenca Filipa Jančíka (8:39,94). Na 3000 m žien zdolala víťazka BP SAZ 2022 Žofia Naňová (9:33,64) rakúsku účastníčku ME 2022 v Mníchove Lenu Millonigovú a len o necelé dve sekundy zaostala za svojím osobákom.



V diaľke vyhral takisto ako vlani Adam Hriň (716 cm) o 2 cm pred svojím tréningovým kolegom zo skupiny Radoslava Dubovského Matúšom Blštákom. V rovnakej disciplíne žien si víťazná obhajkyňa prvenstva Monika Lehenová utvorila osobný rekord 615 cm.