Volko vyhral stovku v prvom kole českej extraligy

Praha 5. júla (TASR) - V sobotnom úvodnom kole českej extraligy v Prahe na štadióne Dukly si hosťujúci slovenskí atléti vybojovali dve prvenstvá. Ján Volko vyhral stovku a Emma Zapletalová okorenila svoj triumf na 400 m prekážok slovenským rekordom 57,11 sekundy v kategórii do 23 rokov.



Volko po úspechoch na VC Olomouca a na mítingu v rakúskom Eisenstadte zvíťazil aj v 1. kole českej extraligy časom 10,46, ktorý však znehodnotil protivietor 1,3 m/s. Halový majster Európy 2019 na 60 m finišoval s náskokom 16 stotín sekundy pred Janom Jirkom. Volko potom skončil ešte druhý na 200 m v sezónnom maxime 20,74, keď si v treťom tohtoročnom štarte v tejto disciplíne o 12 stotín zlepšil výkon z Odložilovho memoriálu z 8. júna. Slovenského rekordéra však nezdolal jeho vtedajší premožiteľ Maslák (20,79), ale Jirka (20,71).



"So stovkou som spokojný, vzhľadom na silný protivietor je čas 10,46 celkom dobrý. S dvojstovkou som spokojný menej, v zákrute som bojoval sám so sebou. S trénermi sme sa po rýchlej analýze pretekov zhodli, že technicky som ju nebežal ideálne. Rovinka už bola v pohode, takže aspoň s touto časťou môžem byť spokojný," povedal Volko pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Zapletalová vyhrala beh na 400 m prekážok v osobnom a slovenskom rekorde do 23 rokov 57,11 sekundy. Z najlepšieho času Michaely Peškovej z 24. mája 2019 v americkom Sacramente stiahla piata z MSJ 2018 v Tampere 35 stotín.