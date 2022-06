Volko vynechá pre zranenie MS, zabojovať chce aspoň o ME

Bratislava 3. júna (TASR) - Atlét Ján Volko vynechá MS v Eugene, zastavilo ho svalové zranenie. Pokúsi sa však zabojovať o ME v Mníchove. Slovenský šprintér si privodil zranenie na ľavej nohe.



Volko začal letnú sezónu vo forme, 21. mája predviedol v úvodnom kole slovenskej atletickej ligy v Košiciach dvojstovku za 20,87 sekundy. O päť dní neskôr na mítingu v rakúskom St. Pöltene obsadil vo finále stovky 2. miesto časom 10,28, čo bol jeho najlepší výkon od pretekov v Eisenstadte, kde mu 2. júla 2020 namerali 10,25. V utorok však chýbal na Zlatej tretre v Ostrave a nepredstaví sa ani na budúcotýždňovom 57. ročníku P-T-S v Šamoríne.



Po rozbehu v St. Pöltene sa sťažoval na bolesť v ľavom stehne. Ultrazvukové vyšetrenie mu potvrdilo zranenie. Dostal injekcie a naordinovali mu rehabilitačnú kúru. "Ak pôjde všetko bez komplikácií, najskôr na majstrovstvách Slovenska v Trnave 25. a 26. júna by už mohol súťažiť. To je najoptimistickejší scenár. Na júlový svetový šampionát do Eugene už určite nepôjdeme, o európsky v auguste v Mníchove však ešte, dúfam, zabojujeme," uviedla pre web atletika.sk Volkova trénera Naďa Bendová.



O miestenku na ME sa slovenský rekordér v šprintoch od 60 do 200 metrov môže uchádzať do 26. júla.