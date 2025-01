Volko zabehol v Jablonci na 60 m 6,70: Nádejný vstup do sezóny

Jablonec nad Nisou 26. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko úspešne vstúpil do halovej atletickej sezóny. Na mítingu s bronzovým štatútom v Jablonci nad Nisou obsadil na 60 m 2. priečku v čase 6,70 s. Zdolal ho iba Američan ZaChaeus Beard za 6,63.



Dvadsaťosemročného Volka by mali v marci čakať netradične hneď dva šampionáty pod strechou. Najprv európsky v holandskom Apeldoorne, kde sa pokúsi rozšíriť svoju medailovú bilanciu (1-1-1) o štvrtý cenný kov a následne aj svetový v čínskom Nan-ťingu. "S výkonom som naozaj spokojný, takýto vstup do sezóny je nádejný, aj keď si uvedomujem, že mám rezervy. Štart nebol ideálny, ale potešilo ma, že v závere som dokázal zabrať a získať späť to, čo som stratil v úvode. Najviac sa teším, že som zdravý, môžem bez obmedzení, nerušene trénovať a pripravovať sa na ďalšie mítingy i vrcholy halovej sezóny," uviedol Volko pre atletika.sk.



Na severe Čiech potešil aj výkon Terezy Čorejovej na 60 m prek., ktorá si zlepšila osobný rekord na 8,26 s. Stačilo jej to na 4. miesto.