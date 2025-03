Volko zabehol v rozbehu na 60 m 6,72 a nepostúpil do semifinále

Apeldoorn 8. marca (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko ukončil svoje pôsobenie na atletických halových majstrovstvách Európy v holandskom Apeldoorne v behu na 60 m v rozbehu. Rekordný šesťnásobný účastník podujatia zabehol v treťom z piatich rozbehov čas 6,72 a obsadil 6. priečku. Nedostal sa tak medzi štvoricu postupujúcich priamo a ani ďalšiu štvoricu, ktorá išla ďalej časom.



Volko zaostal za svojím maximom v sezóne, ktorú poznačilo zranenie chodidla, o päť stotín sekundy. Trojnásobný medailista zo šampionátu neprenikol do semifinále iba druhýkrát v kariére. Prvýkrát to bolo v jeho debute v roku 2015 na šampionáte v Prahe.



Volkovi patrila v konečnom hodnotení disciplíny 27. priečka. Od postupu ho delili tri stotiny sekundy. "Rozhodne som sa cítil lepšie, ako to vyzeralo. Nebol to vôbec ideálny beh, takto som si to nepredstavoval. V každom prípade som však rád, že som na šampionáte mohol štartovať. Za to patrí vďaka môjmu tímu, ktorý sa o to po mojom zranení zaslúžil. Je zázrak, že som tu. Pred štyrmi týždňami som kríval a pomáhal som si s barlami. Výkon ma mrzí, bolí ma to, ale ide sa ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce, vážim si ich podporu," povedal Volko podľa atletika.sk.