Volko zvíťazil na 60 m za 6,69 s na národných majstrovstvách

60 m: 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 6,69 s, 2. Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 6,80, 3. Filip Federič (Naša atletika Bratislava) 6,87

1500 m: 1. Adam Janíček (AO TJ Slávia STU Bratislava) 4:16,69, 2. Denis Fridmanský (Cassovia Running Team o. z. Košice) 4:17,78, 3. Dalibor Jakal (Slávia Trenčín o. z.) 4:18,75

60 m prek.: 1. Lukáš Ševčík (Slávia Trenčín o. z.) 8,12, 2. Tomáš Revaj (CVČ Liptovský Mikuláš) 8,87, 3. Ján Daniel Németh (AO Akademik TU Košice) 9,13

žrď: 1. Alan Černý (ŠK ŠOG Nitra) 460 cm, 2. Patrik Kmeť (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 400, 3. Adrian Niko (Slávia Trenčín, o. z.) 380

diaľka: 1. Matúš Blšták (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 697, 2. Rastislav Jelínek (AK Slávia TU Košice) 693, 3. Daniel Kiráľ (AO Akademik TU Košice) 650

60 m: 1. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) 7,34 – slovenský výkon roka, 2. Monika Weigertová (AK Slávia UK Bratislava) 7,36, 3. Viktória Strýčková (AO TJ Slávia STU Bratislava) 7,64,

1500 m: 1. Karin Suranová (AK Spartak Dubnica nad Váhom) 4:34,91 – slovenský výkon roka, 2. Lucia Keszeghová (AO TJ Slávia STU Bratislava) 4:45,14, 3. Lucia Moricová (AK ZŤS Martin) 5:04,73

žrď: 1. Anna Šimková (Akademik TU Košice) 350, 2. Diana Záborská (AC Stavbár Nitra) 310, 3. Margaret Vargová (ŠK ŠOG Nitra) 300



diaľka: 1. Monika Lehenová (AK AŠK Slávia Trnava) 623 – slovenský výkon roka, 2. Tamara Balajová (Slávia Trenčín, o. z.) 598, 3. Viktória Rusnáková (AK Slávia TU Košice) 587

Bratislava 18. februára (TASR) - Šprintér Ján Volko zvíťazil v behu na 60 m za 6,69 sekundy na národných majstrovstvách v bratislavskej hale Elán. Viktória Forsterová obhájila minuloročný titul na 60 m vo svojom i slovenskom sezónnom maxime 7,34 sekundy." povedal Volko pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ). Ten vybojoval v tejto disciplíne už siedmy titul za sebou (2017–2023).Forsterová zvíťazila o dve stotiny sekundy pred trojnásobnou šampiónkou (2019–2021) Monikou Weigertovou (7,36), ktorá neúspešne bojuje o prísny limit na halové ME v Istanbule. "" povedala Forsterová. Weigertová bola aj bez splnenia limitu so svojím výkonom spokojná: "V ženskej diaľke zvíťazila Monika Lehenová a výkonom 623 cm si vytvorila osobný rekord. K limitu na letné ME do 23 rokov vo fínskom Espoo jej však chýbali dva centimetre. "" uviedla Lehenová. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ).