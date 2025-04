Volland po sezóne odíde z Unionu Berlín do treťoligového 1860 Mníchov

Berlín 21. apríla (TASR) - Nemecký futbalový útočník Kevin Volland už nebude obliekať dres Unionu Berlín. Po skončení sezóny sa vráti do svojho materského tímu TSV 1860 Mníchov, ktorý hrá tretiu ligu. V pondelok to potvrdili oba kluby.



Volland prišiel do Unionu v roku 2023 z AS Monaco, predtým pôsobil aj v Bayeri Leverkusen a v Hoffenheime. Za berlínsky klub odohral 36 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal štyri góly a päť asistencií. V prebiehajúcom ročníku nastúpil na trávnik len štyrikrát. „Vždy som sa tu cítil dobre a získal som aj veľa cenných skúseností, aj keď to po športovej stránke nebolo ľahké,“ citovala 32-ročného hráča agentúra DPA.