Völler po ME odstúpi z funkcie športového riaditeľa nemeckého tímu
Autor TASR
Berlín 28. septembra (TASR) - Rudi Völler po ME 2028 odstúpi z funkcie športového riaditeľa nemeckej futbalovej reprezentácie. Majster sveta z roku 1990 zastáva tento post od januára 2023. Nemecký národný tím je jedným zo súperov Slovenska v kvalifikácii MS 2026.
Začiatkom septembra prekvapujúco prehral v Bratislave 0:2 a v tabuľke je tretí – tri body za doposiaľ stopercentnými zverencami trénera Francesca Calzonu a o skóre za Severným Írskom. „Už som sa dvakrát dohodol na predĺžení zmluvy, po skončení ME 2028 však definitívne skončím ako športový riaditeľ nemeckej reprezentácie," citovala agentúra DPA slová Völlera, ktorý v minulosti pôsobil dlhé roky v štruktúrach Bayeru Leverkusen.
