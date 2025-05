Volleringová vyhrala 5. etapu Vuelty, Chladoňová na 53. mieste

výsledky 5. etapy Vuelty (Golmayo - Lagunas de Neila, 120,4 km)



1. Demi Volleringová (Hol./FDI Suez) 3:19:57, 2. Marlen Reusserová (Švajč./Movistar) +24, 3. Anna van der Breggenová (Hol./SD Work-Protime) +56,... 53. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR/Visma-Lease a Bike) +12:12 min, 120. Nora JENČUŠOVÁ (SR/BePink-Imatra-Bongioanni) +22:50



celkové poradie:



1. Volleringová 12:17:58, 2. Van der Breggenová +45 s, 3. Reusserová +46, ...57. CHLADOŃOVÁ +17:37, 116. JENČUŠOVÁ +43:42



Lagunas de Neila 8. mája (TASR) - Holandská cyklistka Demi Volleringová vyhrala piatu etapu španielskej Vuelty. Pretekárka tímu FDI Suez triumfovala na 120,4 km dlhej trati z Golmaya do Lagunas de Neila s náskokom 24 sekúnd pred Švajčiarkou Marlen Reusserovou z Movistaru a dostala sa na čelo celkového poradia.Tretia skončila víťazka 4. etapy a Volleringovej krajanka Anna van der Breggenová. Slovenka Viktória Chladoňová (Visma-Lease a Bike) obsadila 53. miesto so stratou 12:12 min na Volleringovú. Jej krajanka Nora Jenčušová (BePink-Imatra-Bongioanni) prišla do cieľa na 120. priečke (+22:50). Volleringová má v celkovej klasifikácii pred Van der Breggenovou 45-sekundový náskok.