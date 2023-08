Voľné karty dostali Wozniacka, Venus Williamsová, či Isner

New York 16. augusta (TASR) - Bývalá svetová jednotka Caroline Wozniacka a sedemnásobná grandslamová šampiónka Venus Williamsová dostali voľné karty na US Open. Na záverečnom grandslame tenisovej sezóny sa na základe voľnej karty predstaví aj Američan John Isner.



Wozniacka sa na kurty vrátila začiatkom augusta po triapolročnej prestávke, počas ktorej sa stala dvojnásobnou matkou. Tridsaťtriročná Dánka sa spomedzi turnajov veľkej štvorky naposledy predstavila na Australian Open v roku 2020. Štyridsaťtriročná Williamsová vo Flushing Meadows súťažila už 23-krát, na turnaji triumfovala v rokoch 1999 a 2019. Medzi ďalšie držiteľky voľnej karty patria Američanky Ashlyn Kruegerová, Robin Montgomeryová, Kayla Dayová a Clervie Ngounoueová, Austrálčanka Storm Hunterová i Francúzka Fiona Ferrová.



Tridsaťosemročný Isner nechýbal na US Open od svojho debutu v roku 2007. Jeho najlepší grandslamový výsledok je semifinále Wimbledonu z roku 2018, na US Open to najďalej dotiahol do štvrťfinále (2011 a 2018). Voľnú kartu dostali aj jeho krajania Steve Johnson, Michael Mmoh, Learner Tien, Alex Michelsen a Ethan Quinn, Austrálčan Rinky Hijikata či Francúz Benjamin Bonzi. Informácie priniesla agentúra AFP.