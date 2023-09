Voľnoštýliar Makojev skončil v osemfinále

voľný štýl do 86 kg:



16-finále: Boris Makojev (SR) - Matthew Phillip Finesilver 12:1



osemfinále: Magomed Šaripov (Bahr.) - Makojev 5:4







Belehrad 16. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Boris Makojev skončil v osemfinále kategórie voľný štýl do 86 kg na majstrovstvách sveta v Belehrade a neobháji vlaňajší bronz z rovnakého dejiska.V sobotňajšom programe najprv zdolal Izraelčana Matthewa Phillipa Finesilvera 12:1 na technickú prevahu, no v osemfinále nestačil na Magomeda Šaripova z Bahrajnu, ktorému podľahol tesne 4:5 na body.Šampionát je zároveň prvý kvalifikačný turnaj o postup na OH 2024. Z MS postúpia do Paríža najlepší piati zápasníci z každej olympijskej kategórie. Miestenku si zabezpečia štyria medailisti, ako aj víťaz dodatočného zápasu o 5. miesto.