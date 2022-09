Salkazanov nastúpi vo finále MS proti Američanovi Dakeovi

zápasenie - MS

do 74 kg

semifinále: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Frank Chamiz (Tal.) 3:0

štvrťfinále: SALKAZANOV - Soner Demirtas (Tur.) 3:1

osemfinále: SALKAZANOV - Dajči Takatani (Jap.) 3:1

1. kolo: SALKAZANOV - Cesar Bordeaux (Braz.) 13:0

Belehrad 16. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov postúpil v piatok na majstrovstvách sveta v Belehrade do finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg. Taliana Franka Chamiza zdolal 3:0 a v boji o titul sa stretne s Američanom Kyleom Dakeom.Salkazanov zaznamenal v piatok štyri víťazstvá. Na úvod deklasoval Brazílčana Cesara Bordeauxa 13:0 a následne si poradil s Japoncom Dajčim Takatanim 3:1. V rovnakom pomere premohol v boji o semifinále Sonera Demirtasa z Turecka.Ďalší Slovák Boris Makojev vyhral vo štvrtok zápas menej v kategórii do 86 kg a v dueli o bronz sa stretne v piatok večer s Poliakom Sebastianom Jezierzanskim. Makojev podľahol v semifinále Hassanovi Aliazamovi Jazdaničaratíovi z Iránu 0:10.