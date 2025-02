Von Allmen je novým majstrom sveta v zjazde

Saalbach 9. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen sa stal novým majstrom sveta v zjazde. V nedeľňajšej súťaži na MS v rakúskom Saalbachu triumfoval časom 1:40,68 s náskokom 24 stotín pred domácim Vincentom Kriechmayrom, bronz získal ďalší Švajčiar Alexis Monney (+0,31). Von Allmenov krajan a obhajca titulu Marco Odermatt skončil až piaty. Slovenský reprezentant Matej Prieložný sa chystal na trať s číslom 45.



Dvadsaťtriročný Von Allmen dosiahol v Saalbachu životný úspech a potvrdil skvelú tohtosezónnu formu v rýchlostných disciplínach. Sedemnásteho januára slávil prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, keď nenašiel premožiteľa v super-G na domácom svahu vo Wengene. O deň neskôr bol na slávnom Lauberhorne druhý v klasickom zjazde. Pre Kriechmayra je to už piata medaila z MS. V roku 2021 v Cortine d´Ampezzo vybojoval zlato v "kráľovskej" disciplíne i v super-G. V Aare 2019 bol v superobrovskom slalome strieborný a v zjazde ukoristil bronz.



Ako prvý z nasadenej skupiny sa na trať vydal Francúz Nills Allegre. Ideálne zvládol výjazd z pasáže Daytona v dolnej časti trate a dostal sa na čelo, kde sa však dlho neohrial. Monney prekonal jeho čas o 1,02 s, no aj on rýchlo prišiel o pozíciu lídra. Skúsený Kriechmayr sa dokázal vyrovnať s tlakom a za mohutnej podpory rakúskeho publika o sedem stotín predstihol Monneya. Jeho šance na zisk druhého titulu majstra sveta v zjazde sa však rozplynuli po adrenalínovej jazde von Allmena, ktorý v priebehu trate neustále ukrajoval z manka na Kriechmayra a v cieli mal náskok 24 stotín.



Odermatt išiel na trať s jasným cieľom nadviazať na triumf z piatkového super-G, no už po prvom skoku vybočil z ideálnej línie. Rozhodilo ho a za Von Allmenom napokon zaostal o 66 stotín, čo znamenalo až piatu priečku, Odermatt tak nepotvrdil úlohu najväčšieho favorita a v cieli bol viditeľne frustrovaný. Pred dvoma rokmi sa svetovom šampionáte vo francúzskom Courcheveli bol zlatý v zjazde i v obrovskom slalome.