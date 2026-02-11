< sekcia Šport
Von Allmen je olympijský víťaz v super-G, má tretie zlato
Dvadsaťštyriročný von Allmen si podmanil aj tretie mužské preteky v alpskom lyžovaní na ZOH 2026.
Autor TASR,aktualizované
Bormio 11. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen si na ZOH 2026 vyjazdil už tretiu zlatú medailu. Po triumfoch v zjazde a tímovej kombinácii zvíťazil v stredu aj v super-G mužov, keď na zjazdovke Stelvio v Bormiu zdolal o 13 stotín Američana Ryana Cochrana-Sieglea. Bronz si vybojoval ďalší Švajčiar Marco Odermatt (+0,28), pre lídra Svetového pohára to bol druhý cenný kov na prebiehajúcej olympiáde po striebre v tímovej súťaži.
Dvadsaťštyriročný von Allmen si podmanil aj tretie mužské preteky v alpskom lyžovaní na ZOH 2026. Zapísal sa tak do histórie, pred ním získali tri zlaté medaily na jednej olympiáde len dvaja zjazdári - legendárni Rakúšan Toni Sailer (Cortina d'Ampezzo 1956) a Francúz Jean-Claude Killy (Grenoble 1968). Medzi ženami sa to podarilo len Chorvátke Janici Kosteličovej (Salt Lake City 2002). V super-G potvrdil von Allmen pozíciu jedného z najväčších favoritov a po sobotňajšom víťazstve v kráľovskej alpskej disciplíne dosiahol na Stelviu cenné zjazdárske double. Rozšíril tak svoju medailovú zbierku, v ktorej sú aj tituly majstra sveta v zjazde a tímovej kombinácii zo Saalbachu 2025. Vo Svetovom pohári triumfoval v superobrovskom slalome dosiaľ len raz - v januári 2025 na domácej zjazdovke vo Wengene. Cochran-Siegle obhájil v tejto disciplíne striebro zo ZOH 2022 v Pekingu.
Ako prvý sa na trať, ktorú postavil taliansky tréner Lorenzo Galli, vydal Francúz Nils Allegre a stanovil základný čas. So štartovým číslom tri ho prekonal Cochran-Siegle, ktorý však nemal spodnú časť najrýchlejšiu a dalo sa tušiť, že vedenie neudrží. Z čelnej pozície ho zosadil jeden z favoritov von Allmen, Švajčiar predviedol typickú dravú jazdu, do zákrut išiel priamo, mnohé prešiel v zjazdárskom postoji a v kľúčovej pasáži - traverze na Carcentine - si udržal vysokú stopu. Pri nájazde do cieľového úseku sa nevyhol miernemu zaváhaniu, no stačilo mu to na to, aby mal v cieli 13 stotín k dobru na Američana.
Zrak domácich fanúšikov sa upieral na kométu sezóny Giovanniho Franzoniho. Dvadsaťštyriročný Talian odštartoval agresívne, ale v strednej časti neatakoval brány tak ako von Allmen a za pasivitu zaplatil - okamžite nabral manko 60 desatín, ktoré už dolu nestiahol. Topfavorit Odermatt dbal od úvodu na čistotu jazdy a presnosť línie, na medzičase mal na vedúceho krajana náskok jednej desatiny. V strednej časti však išiel do jednej z brán príliš priamo a musel jazdu mierne korigovať. Líder klasifikácie disciplíny i celkového poradia SP mal podobné zaváhanie aj dvakrát v dolnej kĺzavej časti a s mankom 28 stotín sa zaradil na tretiu pozíciu. Majster sveta zo Saalbachu 2025 a obhajca malého glóbusu za super-G tak na ZOH 2026 opäť nedosiahol na kov najcennejšieho lesku, posledný pokus bude mať v obrovskom slalome. Publikum potom rozosmutnil taliansky veterán Dominik Paris, ktorému sa vypla lyža a preteky nedokončil. Ďalší zjazdári zo širšej špičky Švajčiar Stefan Rogentin či Rakúšan Vincent Kriechmayr od úvodu zaostávali a neatakovali najlepšie časy, a tak sa poradie na čele už nezmenilo. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Dvadsaťštyriročný von Allmen si podmanil aj tretie mužské preteky v alpskom lyžovaní na ZOH 2026. Zapísal sa tak do histórie, pred ním získali tri zlaté medaily na jednej olympiáde len dvaja zjazdári - legendárni Rakúšan Toni Sailer (Cortina d'Ampezzo 1956) a Francúz Jean-Claude Killy (Grenoble 1968). Medzi ženami sa to podarilo len Chorvátke Janici Kosteličovej (Salt Lake City 2002). V super-G potvrdil von Allmen pozíciu jedného z najväčších favoritov a po sobotňajšom víťazstve v kráľovskej alpskej disciplíne dosiahol na Stelviu cenné zjazdárske double. Rozšíril tak svoju medailovú zbierku, v ktorej sú aj tituly majstra sveta v zjazde a tímovej kombinácii zo Saalbachu 2025. Vo Svetovom pohári triumfoval v superobrovskom slalome dosiaľ len raz - v januári 2025 na domácej zjazdovke vo Wengene. Cochran-Siegle obhájil v tejto disciplíne striebro zo ZOH 2022 v Pekingu.
Ako prvý sa na trať, ktorú postavil taliansky tréner Lorenzo Galli, vydal Francúz Nils Allegre a stanovil základný čas. So štartovým číslom tri ho prekonal Cochran-Siegle, ktorý však nemal spodnú časť najrýchlejšiu a dalo sa tušiť, že vedenie neudrží. Z čelnej pozície ho zosadil jeden z favoritov von Allmen, Švajčiar predviedol typickú dravú jazdu, do zákrut išiel priamo, mnohé prešiel v zjazdárskom postoji a v kľúčovej pasáži - traverze na Carcentine - si udržal vysokú stopu. Pri nájazde do cieľového úseku sa nevyhol miernemu zaváhaniu, no stačilo mu to na to, aby mal v cieli 13 stotín k dobru na Američana.
Zrak domácich fanúšikov sa upieral na kométu sezóny Giovanniho Franzoniho. Dvadsaťštyriročný Talian odštartoval agresívne, ale v strednej časti neatakoval brány tak ako von Allmen a za pasivitu zaplatil - okamžite nabral manko 60 desatín, ktoré už dolu nestiahol. Topfavorit Odermatt dbal od úvodu na čistotu jazdy a presnosť línie, na medzičase mal na vedúceho krajana náskok jednej desatiny. V strednej časti však išiel do jednej z brán príliš priamo a musel jazdu mierne korigovať. Líder klasifikácie disciplíny i celkového poradia SP mal podobné zaváhanie aj dvakrát v dolnej kĺzavej časti a s mankom 28 stotín sa zaradil na tretiu pozíciu. Majster sveta zo Saalbachu 2025 a obhajca malého glóbusu za super-G tak na ZOH 2026 opäť nedosiahol na kov najcennejšieho lesku, posledný pokus bude mať v obrovskom slalome. Publikum potom rozosmutnil taliansky veterán Dominik Paris, ktorému sa vypla lyža a preteky nedokončil. Ďalší zjazdári zo širšej špičky Švajčiar Stefan Rogentin či Rakúšan Vincent Kriechmayr od úvodu zaostávali a neatakovali najlepšie časy, a tak sa poradie na čele už nezmenilo. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
ZOH 2026 - alpské lyžovanie:
muži - super-G: 1. Franjo von Allmen (Švaj.) 1:25,32 min, 2. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,13 s, 3. Marco Odermatt (Švaj.) +0,28, 4. Nils Allegre (Fr.) +0,31, 5. Raphael Haaser (Rak.) +0,57, 6. Giovanni Franzoni (Tal.) +0,63, 7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,78, 8. Fredrik Möller (Nór.) +0,80, 9. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,82, 10. Alexis Monney (Švaj.) +0,90
muži - super-G: 1. Franjo von Allmen (Švaj.) 1:25,32 min, 2. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,13 s, 3. Marco Odermatt (Švaj.) +0,28, 4. Nils Allegre (Fr.) +0,31, 5. Raphael Haaser (Rak.) +0,57, 6. Giovanni Franzoni (Tal.) +0,63, 7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,78, 8. Fredrik Möller (Nór.) +0,80, 9. Stefan Rogentin (Švaj.) +0,82, 10. Alexis Monney (Švaj.) +0,90