Von Allmen triumfoval v zjazde na domácom svahu v Crans Montane
Pre Parisa aj Cochrana-Siegleho to bolo druhé pódiové umiestnenie v prebiehajúcom ročníku prestížneho seriálu.
Autor TASR,aktualizované
Crans Montana 1. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen triumfoval v nedeľnom zjazde Svetového pohára v Crans Montane. Dvadsaťštyriročný pretekár si pripísal celkovo piate víťazstvo v SP, keď na domácom svahu predstihol o 65 stotín Taliana Dominika Parisa. So stratou 70 stotín skončil tretí Američan Ryan Cochran-Siegle.
Pre Parisa aj Cochrana-Siegleho to bolo druhé pódiové umiestnenie v prebiehajúcom ročníku prestížneho seriálu. S výnimkou Američana bolo zloženie prvej desiatky švajčiarsko-talianske. Pre lídra celkového poradia aj poradia disciplíny Marca Odermatta sa skončila séria ôsmich zjazdov s umiestnením v prvej trojke.
Úradujúci majster sveta Von Allmen sa radoval zo svojho druhého triumfu v sezóne. Podľa agentúry APA v rozhovore pre ORF povedal: „Lyžoval som s radosťou. Počas jazdy je to vždy ťažké odhadnúť. V takých 'plazivých' pasážach môžete byť rýchli alebo pomalí, pocit môže byť rovnaký, ale časový rozdiel obrovský. Dnes som mal dobrý pocit, a preto som bol trochu nedôverčivý: Je to naozaj rýchle, alebo predsa len pomalé?“
Pre celý švajčiarsky tím mali preteky osobitný význam. Pred štartom zjazdu držali diváci v cieľovom priestore minútu ticha za obete požiarnej tragédie zo silvestrovskej noci. Odermatt, jeho tímoví kolegovia aj ďalší športovci položili na čierne srdce v snehu biele ruže. Pred mesiacom si požiar v bare v Crans Montane vyžiadal 40 obetí na životoch a 116 zranených.
V nasledujúcich pretekoch už budú pretekári bojovať o zlato, striebro a bronz. Mužský zjazd v Bormiu bude prvou disciplínou alpského lyžovania na zimných olympijských hrách 2026 a uskutoční sa už nadchádzajúcu sobotu. Prvý tréning absolvujú rýchlostní špecialisti v stredu.
SP v Crans Montane - zjazd mužov:
1. Franjo von Allmen (Švajč.) 1:55,00 min., 2. Dominik Paris (Tal.) +0,65 s, 3. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,70, 4. Marco Odermatt (Švajč.) +0,79, 5. Benjamin Jacques Alliod (Tal.) +0,86, 6. Lars Roesti (Švajč.) +0,90, 7. Mattia Casse (Tal.) +0,92, 8. Alessio Miggiano (Švajč.) +0,93, 9. Florian Schieder (Tal.) +0,95, 10. Alexis Monney (Švajč.) +1,06
