Von Allmen získal zlato v mužskom zjazde
Bormio 7. februára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen získal na ZOH 2026 zlatú medailu v mužskom zjazde. V sobotňajších pretekoch v Bormiu triumfoval s náskokom 20 stotín pred Talianom Giovannim Franzonim. Bronz v kráľovskej alpskej disciplíne vybojoval ďalší domáci pretekár Dominik Paris, ktorý za víťazom zaostal o 50 stotín. Slovensko nemalo v 36-člennom štartovom poli svoje zastúpenie.
Dvadsaťštyriročný von Allmen v úvodnom medailovom rozhodnutí na ZOH 2026 na slávnej zjazdovke Stelvio potvrdil úlohu jedného z najväčších favoritov. Švajčiar nadviazal na triumf z vlaňajších MS v rakúskom Saalbachu. Výbornú formu naznačil už víťazstvom v olympijskej generálke na podujatí Svetového pohára na domácom svahu v Crans Montane. Pre Franzoniho je striebro životný úspech, aj skúsený 36-ročný Paris získal svoj prvý olympijský kov. Von Allmenov krajan Marco Odermatt, líder celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie zjazdu, skončil štvrtý. Aj pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu putovalo zlato v mužskom zjazde do krajiny helvétskeho kríža zásluhou Beata Feuza.
Ako prvý sa na technicky náročnú trať v Bormiu, ktorú postavil Rakúšan Hannes Trinkl, vydal jeho krajan Daniel Hemetsberger a stanovil základný čas. Francúz Maxence Muzaton nezvládol výjazd zo zákruty a nevyhol sa pádu. Hemetsbergera predstihol Švajčiar Alexis Monney, ktorý v roku 2024 vyhral v Bormiu doposiaľ jediný zjazd v SP. Hneď za ním odštartoval Odermatt. Najväčší favorit na zlato si od začiatku vypracoval náskok. Skvele zvládol úsek Carcentina, hrboľatý traverz, z ktorého si zjazdári odnášajú vysokú rýchlosť. V závere stratil, no o päť stotín sa dostal pred Monneyho.
Odermatta však pripravil o pozíciu lídra majster sveta von Allmen, ktorý predviedol čistú jazdu, aj po najdlhšom skoku Salto San Pietro išiel v ideálnej stope a v cieli mal 70-stotinový náskok. Talianskych fanúšikov priviedol do varu Franzoni, ktorý v tejto sezóne triumfoval v legendárnom zjazde v Kitzbüheli a zaradil sa na druhé miesto. Paris vyhral v Bormiu rekordných sedem zjazdov SP a aj v olympijskej súťaži ziskom bronzu potvrdil, že mu táto trať veľmi sedí. Podmienky sa postupne zhoršovali a žiadnemu z ďalších pretekárov sa už nepodarilo priblížiť k vedúcej trojici.
