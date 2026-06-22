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Vondroušová dostala 4-ročný dištanc za odmietnutie dopingovej kontroly
Wimbledonská víťazka z roku 2023 odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky v neskorých večerných hodinách.
Autor TASR
Londýn 22. júna (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti za neodovzdanú vzorku pri vlaňajšej dopingovej kontrole. Trest jej udelila Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).
Wimbledonská víťazka z roku 2023 odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky v neskorých večerných hodinách. Odmietnutie zdôvodnila strachom z cudzieho človeka pri dverách vo večernom čase. Spomenula pritom zážitok ďalšej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 napadol muž nožom.
Vondroušová dostala za odmietnutie mimosúťažnej kontroly rovnaký trest, aký by mala v prípade pozitívneho dopingového testu. „Chápeme, že proces testovania je nepríjemný, a uvedomujeme si, že predstavuje ďalšiu záťaž pre hráčov, ktorých povolanie je už aj tak spojené s vysokým tlakom a prísnym dohľadom. Je však nevyhnutný pre zabezpečenie spravodlivej súťaže,“ uviedla šéfka ITIA Karen Moorhouseová.
„Bezpečnosť a blaho hráčov i našich dopingových komisárov sú pre nás skutočne dôležité. Naši komisári sú dobre vyškolení, profesionálni a ich pohlavie pri testovaní sa vždy zhoduje s pohlavím hráča. Vždy majú pri sebe preukaz totožnosti a hráči si môžu ich totožnosť overiť aj inými spôsobmi, ak by mali akékoľvek pochybnosti,“ citovala Moorhouseovú agentúra AFP.
Trest platí do 21. júna 2030. Počas zákazu nemôže Vondroušová hrať, trénovať a ani sa zúčastniť na žiadnych akciách pod hlavičkou ITF, WTA, ATP či grandslamových podujatí. Dvadsaťšesťročná tenistka sa ešte môže voči verdiktu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).
Wimbledonská víťazka z roku 2023 odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky v neskorých večerných hodinách. Odmietnutie zdôvodnila strachom z cudzieho človeka pri dverách vo večernom čase. Spomenula pritom zážitok ďalšej českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú v roku 2016 napadol muž nožom.
Vondroušová dostala za odmietnutie mimosúťažnej kontroly rovnaký trest, aký by mala v prípade pozitívneho dopingového testu. „Chápeme, že proces testovania je nepríjemný, a uvedomujeme si, že predstavuje ďalšiu záťaž pre hráčov, ktorých povolanie je už aj tak spojené s vysokým tlakom a prísnym dohľadom. Je však nevyhnutný pre zabezpečenie spravodlivej súťaže,“ uviedla šéfka ITIA Karen Moorhouseová.
„Bezpečnosť a blaho hráčov i našich dopingových komisárov sú pre nás skutočne dôležité. Naši komisári sú dobre vyškolení, profesionálni a ich pohlavie pri testovaní sa vždy zhoduje s pohlavím hráča. Vždy majú pri sebe preukaz totožnosti a hráči si môžu ich totožnosť overiť aj inými spôsobmi, ak by mali akékoľvek pochybnosti,“ citovala Moorhouseovú agentúra AFP.
Trest platí do 21. júna 2030. Počas zákazu nemôže Vondroušová hrať, trénovať a ani sa zúčastniť na žiadnych akciách pod hlavičkou ITF, WTA, ATP či grandslamových podujatí. Dvadsaťšesťročná tenistka sa ešte môže voči verdiktu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).