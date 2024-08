Vondroušová je po operácii ramena, s bolesťou bojuje už mesiace

Praha 21. augusta (TASR) - Česká tenistka Markéta Vondroušová podstúpila operáciu ramena. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka to oznámila deň po tom, ako sa pre zranenie odhlásila z grandslamového turnaja US Open.



Dvadsaťpäťročná tenistka, ktorá sa minulý rok prebojovala na US Open do štvrťfinále, na sociálnej sieti uviedla, že už "pár mesiacov bojuje s bolesťou ramena". Nakoniec nemala inú možnosť, ako sa podrobiť operačnému zákroku. "Všetko dobre dopadlo a čoskoro začnem rehabilitovať," napísala Vondroušová na Instagrame, kde zverejnila fotografiu z nemocničnej izby.



Strieborná medailistka z OH v Tokiu neštartovala pre zranenie ani na nedávnej olympiáde v Paríži. Predtým v júli sa jej nevydarila obhajoba titulu vo Wimbledone, keď prekvapujúco vypadla už v 1. kole dvojhry. V minulosti už podstúpila dve operácie zápästia.