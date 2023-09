Vondroušová postúpila do 3. kola dvojhry

dvojhra - ženy - 2. kolo:



Markéta Vondroušová (ČR-9) - Martina Trevisanová (Tal.) 6:2, 6:2, Madison Keysová (USA-17) - Yanina Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:2, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-22) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:1, 6:3, Arina Sobolenková (Biel.-2) - Jodie Burrageová (V. Brit.) 6:3, 6:2, Lucia Bronzettiová (Tal.) - Eva Lysová (Nem.) 6:3, 6:2, Ľudmila Samsonovová (Rus.-14) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:3, 6:3, Clara Burelová (Fr.) - Karolína Plíšková (ČR-25) 6:4, 6:2, Čchin-wen Čeng (Čína-23) - Kaia Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2, Peyton Stearnsová (USA) - Clara Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0, Katie Boulterová (V. Brit.) - Ja-fan Wang (Čína) 5:7, 6:1, 6:4

New York 31. augusta (TASR) - Bieioruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená dvojka si v 2. kole poradila s Britkou Jodie Burrageovou 6:3, 6:2. Úlohu favoritky potvrdila aj deviata nasadená Češka Markéta Vondroušová, wimbledonská šampiónka zvíťazila nad Taliankou Martinou Trevisanovou 6:2, 6:2.O prekvapenie sa postarala Francúzka Clara Burelová, ktorá vyradila newyorsku finalistku z roku 2016 a Vondroušovej krajanku Karolínu Plíškovú 6:4, 6:2. Číňanka Čchin-wen Čeng v pozícii nasadenej dvadsaťtrojky zdolala Estónku Kaiu Kanepiovú 6:2, 3:6, 6:2, finalistka z roku 2017 Američanka Madison Keysová prešla cez Belgičanku Yaninu Wickmayerovú hladko 6:1, 6:2.