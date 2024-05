Vondroušová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Leolia Jeanjeanová (fr.) 6:1, 6:2,

Ons Jabeurová (Tun.-8) - Sachia Vickeryová (USA) 6:3, 6:2

Jasmine Paoliniová (Tal.-12) - Daria Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4

Hailey Baptisteová (USA) - Kayla Dayová (USA) 4:6, 6:2, 6:2

Markéta Vondroušová (ČR-5) - Rebeka Masárová (Šp.) 6:1, 6:3

Anastasia Potapovová (Rus.) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:3

Ľudmila Samsonovová (Rus.-17) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:1, 6:1

Paríž 27. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková úspešne vykročila za obhajobou titulu na Roland Garros. V úvodnom kole zdolala ako nasadená jednotka domácu Francúzku Leoliu Jeanjeanovú 6:1, 6:2. V dueli o postup do 3. kola nastúpi proti ďalšej štvornásobnej grandslamovej šampiónke Japonke Naomi Osakovej." uviedla Swiateková v pozápasovom interview s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou.Češka Markéta Vondroušová postúpila tiež suverénne do 2. kola dvojhry. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka zvíťazila v pozícii nasadenej päťky nad Španielkou so slovenskými koreňmi Rebekou Masárovoú 6:1, 6:3.