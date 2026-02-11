< sekcia Šport
Vonnová absolvovala tretiu operáciu: Úspech mal iný význam
„Absolvovala som tretiu operáciu, ktorá bola úspešná," povedala.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová absolvovala tretiu operáciu na zlomenej ľavej nohe po páde v nedeľňajšom zjazde na zimných olympijských hrách 2026.
„Absolvovala som tretiu operáciu, ktorá bola úspešná. Úspech mal pred niekoľkými dňami úplne iný význam. Robím progres a aj keď je zatiaľ pomalý, tak viem, že budem v poriadku. Ďakujem všetkým, ktorí stáli po mojom boku a krásnym prejavom lásky a podpory od ľudí z celého sveta. Tiež chcem pogratulovať všetkým americkým športovcom, ktorí ma inšpirujú a dávajú mi dôvod im fandiť,“ citovala agentúra AP stanovisko Vonnovej.
Američanka sa postavila na olympijský svah aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene. Štyridsaťjedenročná Vonnová mala sen získať druhé olympijské zlato v kariére a išla do veľkého risku po tom, čo v minulom týždni spadla na pretekoch Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Na trati zvolila rýchlu stopu, no už po približne 13 sekundách vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek a Vonnová zostala ležať na zjazdovke v bolestiach, jej krik bolo počuť aj v ruchových mikrofónoch.
Vonnová už absolvovala dva operačné zákroky s cieľom stabilizovať jej stav a zabrániť komplikáciám.
