Vonnová absolvovala v USA ďalšiu operáciu: „Som teraz kyborg“
Autor TASR
New York 20. februára (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová má za sebou piatu operáciu vážne zlomenej ľavej nohy, tentoraz už v domovskej krajine. Štyridsaťjedenročná Američanka mala na zimných olympijských hrách 2026 nepríjemný pád v zjazde.
Vonnová sa postavila na olympijský svah aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene. Jej snom bolo získať druhé olympijské zlato v kariére a išla do veľkého risku po tom, čo spadla niekoľko dní pred začiatkom ZOH 26 na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Už po približne 13 sekundách však vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek.
Američanka už mala za sebou v Taliansku štyri operácie s cieľom stabilizovať jej stav a zabrániť komplikáciám, aby ju napokon mohli previezť do USA. „Mám za sebou operáciu, ktorá trvala viac ako šesť hodín. Bolo potrebných veľa doštičiek a skrutiek, aby sa to opätovne dalo spojiť. Zatiaľ ma nemohli prepustiť z nemocnice, ale už som skoro za tým. Idem postupnými krokmi. Som teraz ako kyborg,“ citovala agentúra AP Vonnovú.
